L'estiu ja comença a rebre alguns dels títols més esperats de la temporada, amb el blockbuster amb rerefons La guerra del planeta de los simios –fi de la trilogia engegada amb El origen del planeta de los simios– i amb l'esperada Cars 3, que arriba a les pantalles també en versió catalana.Tercer lliurament de les aventures que va iniciar una de les pel·lícules de Pixar més estimades, Cars. Aquesta vegada, McQueen s'haurà d'enfrontar a una nova generació de corredors més joves, més potents i més ràpids, entre ells, el competitiu i revolucionari Jackson Storm. Als cinemes de Catalunya es podrà veure doblat en llengua catalana.Tercer lliurament de la taquillera franquícia reiniciada el 2011. César (Andy Serkis) i els seus simis es veuen obligats a iniciar una batalla contra els humans, liderats pel despietat Coronel (Woody Harrelson). Després de patir pèrdues inimaginables, César fa front als seus instints més obscurs i inicia la seva pròpia creuada per venjar la seva raça. Quan finalment el viatge els enfronta, César i el Coronel començarà una batalla èpica que determinarà el destí de totes dues espècies i el futur del planeta. El llargmetratge compta amb Matt Reeves com a director i Mark Bomback com a guionista.Comèdia anglesa dirigida per la danesa Lone Scherfig que se situa a Londres durant la Segona Guerra Mundial. Un grup de persones busca fer una pel·lícula amb la finalitat d'aixecar la moral enmig del conflicte bèl·lic. El grup, composat per homes i dones, viurà a més el seu conflicte particular: una veritable guerra de sexes.Segon film del tàndem format per Kristina Grozeva i Petar Valchanov, directors de La lección. La cinta s'endinsa en les relacions entre institucions deshumanitzades i persones devorades pels seus engranatges amb una mirada irònica però humana sobre els herois anònims aixafats pel sistema. La cinta va endur-se els premis a Millor Pel·lícula, Premi de la Crítica Fipresci i Guió al Festival de Gijón 2016. El protagonista del film és un treballador de l'empresa nacional de ferrocarril que troba un milió de levs a les vies del tren. Tot i no haver cobrat les últimes nòmines, decideix lliurar el paquet a la policia.Un home (Emir Kusturika) viu a un poble de la Sèrbia rural acompanyat per un falcó, un burro i una tropa d'excèntrics personatges. Les bombes cauen per tot arreu enmig de la Guerra dels Balcans, però el protagonista sembla no immutar-se i es protegeix, únicament, amb un paraigües. La seva vida agafarà un nou rumb amb l'aparició d'una dona (Monica Bellucci) que busca escapar d'un tèrbol passat i compromesa contra la seva voluntat amb un heroi de guerra local. Ella, però, queda captivada per la voluntat del protagonista, en una lluita per sobreviure a l'amor en un context marcat per la violència.

