Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.El MNAC celebra aquest dissabte la Nit del Museu Nacional 2017, una vetllada de portes obertes per gaudir de l'equipament en un ambient lúdic i en horari nocturn, amb comentaris de les obres més destacades, actuacions de dansa, música, circ i gastronomia. De vuit del vespre a una de la matinada, es podrà gaudir dels comentaris a peu d’obra de la col·lecció permanent, la Vídeo-instal·lació Olympia de David Claerbout, l'actuació musical en directe amb la Marxing Dixie Band del Taller de Músics, l'actuació de dansa a càrrec de la companyia IT Dansa, o el Circ a càrrec de l’Ateneu Popular 9 Barris.Deltebre Dansa es converteix durant 15 dies en un punt d'intercanvi cultural on centenars d'artistes i milers d'espectadors interactuen en un espai dissenyat expressament per a l'ocasió. Tretzena edició del festival, amb 15 tallers professionals, 5 tallers d'iniciació i 48 espectacles, que converteixen el certamen en una trobada atípica, divertida, íntima, on cobra vida un context cultural amb tendències globalitzadores i que es desenvolupa a través del llenguatge universal de la creació contemporània.El Vendrell acull la 37a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Aquest cap de setmana es podrà gaudir de Bach? Quin temperament més volcànic! (15 de juliol), amb Amandine Beyer i Gli Incogniti, i de La plenitud del violí romàntic (16 de juliol), amb Renaud Capuçon al violí i Guillaume Bellom al piano. Un tast de primera per a gurmets de la millor música.Verges acull aquest dissabte l'actuació d'Entrecordes Blues, que posarà música al vermut amb un concert a dos quarts d'una del migdia. Santi Fontclara (guitarra) Pau Morales (guitarra, veu i percussió) versionaran clàssics del blues, balades pop i rock de manera fresca convidant a gaudir del ritme interactuant amb el públic. Un tast més del cicle Tapes Musicals , que fa de Verges un centre singular d'activitat cultural.Caldes d'Estrac. Fins 16 de juliolAquest 2017 es compleix el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, motiu que ha propiciat que l'ànima del festival –un dels més consolidats i atractius del panorama poètic català– sigui un clar reflex de tot allò que va fer immortal el poeta català. Aquest cap de setmana es podrà gaudir de la traca final del certamen, amb actuacions de Rosalía i Refree; el recital amb Rowan Ricardo Phillips, Juana Adcock i Ramon Prats; l'espectacle Estimat Picasso, amb Lluís Homar i Clara Segura; i la Nit de poetes, amb Antoni Clapés, Rubén Luzón i Sònia Moll.