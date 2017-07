Xavier Pascual, director de l'Acústica Foto: ACN

L' Acústica de Figueres presenta una setzena edició carregada de sorpreses i amb noms de luxe: Txarango, Bebe, Els Amics de les Arts, Blaumut, La Iaia, Gertrudis, entre d'altres. El certamen, que se celebrarà del 31 d'agost al 3 de setembre, parteix de l'edició més exitosa de la història del festival, arribant a assolir l'any 2016 els 100.000 espectadors . "El festival no ha parat de créixer", tal com destaca l'impulsor i director de l'Acústica, Xavier Pascual.L'aposta desacomplexada per la música en català com a principal leitmotiv del festival –que compta amb una programació confeccionada per un 90% d'artistes catalans– i la diversitat estilística que proposa el converteixen, segons dades de l'Anuari de la Música 2017, en el setè festival amb més poder de convocatòria dels Països Catalans.L'Acústica consta de sis espais que integren, com a valor afegit, el centre de la ciutat com un excel·lent paisatge que acompanya a l'espectador. Diferents escenaris situats en diferents punts del municipi –Escenari Rambla , Escenari Catalunya i Balconada Josep Pla–, espais dedicats a l'exposició i la venda de col·leccions de joves dissenyadors –Acústica Market– o zones de gran varietat gastronòmica –fira de food trucks– són algunes de les iniciatives que el festival planteja.Segons ha destacat Marta Felip, alcaldessa de Figueres, "L'Acústica és un festival de música que no es pot entendre sense les places i els carrers de la ciutat". De fet, i a fi que l'espectador pugui gaudir més d'aquesta nova edició, es presenta com a novetat la instal·lació d'un nou escenari a la plaça de la Palmera, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat.Amb l'objectiu de repetir l'èxit de la passada edició, aquest any s'ha confeccionat una programació musical amb alguns dels principals artistes del moment, al costat de bandes emergents. A l'Acústica 2017 és donaran cita grups de referència com Txarango, Bebe, Els Amics de les Arts, Blaumut, La Iaia, Gertrudis, Itaca Band, Rosalia & Refree o els valencians Zoo. A més, és comptarà amb la presència d'un grup sorpresa el nom del qual s'anunciarà a mitjans d'agost.Fidels a tots els estils emergents, l'edició 2017 ha apostat també per la presència de grups de música trap adaptats als gustos d'un sector més jove –C. Tangana–; grups de soul i rhytm –The Excitements– o música electrònica –Raph Dumas–.Mirant de cara a un públic més familiar es va crear, fa ja sis anys, l'Acustiqueta, un festival dins del festival on hi passen artistes musicals de referència pels més petits de casa. Dàmaris Gelabert, Gossos, l'Orquestra Di-versiones, Llibert Fortuny o El Pot Petit en són els protagonistes.

