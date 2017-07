El despreniment del fals sostre d'un habitatge va ferir dues persones, la matinada d'aquest dijous, al carrer de Sardenya, al barri de la Maurina de Terrassa. Quan passava un quart d'hora de la mitjanit, aproximadament, el 112 va rebre l'avís de l'emergència.Una patrulla de la Policia Municipal de Terrassa, així com una unitat del cos de Bombers de Terrassa i una ambulància es van desplaçar al lloc. Segons sembla, la caiguda del sostre es va produir per l'esfondrament de dues bigues de formigó.Dues persones que eren a l'habitatge i que van resultar ferides, van ser traslladades al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. L'habitatge va ser precintat per seguretat, a l'espera de la valoració dels tècnics municipals d'Urbanisme.

