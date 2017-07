El FC Barcelona i el Benfica han arribat a un acord per a la incorporació del jugador Nélson Semedo, de 23 anys, pendent de les proves mèdiques que passarà aquest divendres a Barcelona. El jugador portuguès signarà per cinc temporades.Semedo es converteix així en el segon fitxatge del Barça de l'era Valverde, després de Gerard Deulofeu. El club blaugrana pagarà 30 milions d'euros més cinc en variables.Nascut el 16 de novembre del 1993 a Lisboa (Portugal), Nélson Semedo és una de les joies que ha produït últimament el futbol formatiu del Benfica. El lisboeta és un lateral jove que ha protagonitzat una gran progressió a l’elit del futbol, havent-se consolidat al Benfica i amb la selecció de Portugal, amb la qual ha participat en la darrera Copa Confederacions.Ha estat una de les peces clau del Benfica que ha guanyat el triplet a Portugal, i en dues temporades ha disputat 63 partits amb el conjunt lisboeta, anotant dos gols a la Lliga portuguesa i un més a la Lliga de Campions.Amb una alçada de 180 centímetres, Semedo és un lateral ofensiu amb un gran desplegament físic. Idoni per aportar recorregut a la banda, també aporta desequilibri dins del joc posicional gràcies a la seva capacitat de regat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)