Carles Puigdemont anunciarà avui, per fi, els canvis al seu executiu que fa setmanes que li demanen els seus socis d'ERC i les entitats sobiranistes preocupades pel bloqueig del procés. Ahir a la nit encara rumiava l'abast de la crisi de govern a Palau. Els consellers que, com va passar amb Jordi Baiget, no estiguin compromesos amb totes les conseqüències amb el president que ha de liderar un govern que faci un referèndum amb un estat en contra, no poden seguir al consell executiu. Divuit mesos després seria inexplicable si aquest estiu cal transmetre credibilitat i certeses a parts iguals.



Totes les mirades estan posades en Neus Munté (que podria ser "reubicada" com a candidata a Barcelona o en un altre departament), Meritxell Borràs, Meritxell Ruiz i el secretari del Govern, Joan Vidal. Els seus noms han circulat –juntament amb el de Jordi Jané-, però ningú donava res per cert i aquest matí pot passar de tot, des que algun conseller d'ERC es converteixi en "dany col·lateral" fins que la remodelació no afecti a cap conseller i quedi, com semblava dimecres, en reorganització funcional. Puigdemont ha de fer els canvis, sí, però ho ha de fer intentant infringir el mínim dany possible al seu partit, el PDECat. Ha de quadrar moltes variables i donar mostres de que el seu lideratge va més enllà dels discursos. Llegiu la crònica d'Oriol March i Joan Serra Carné per saber què passa i entendre el perquè.



Rajoy també rep pressió. El president espanyol sempre ha afirmat que la resposta al "desafiament" català ha de ser "proporcionada" en el fons i en la forma. El seu govern ja descarta l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que podria suspendre de forma total o parcial l'autonomia, però no explica de quina forma impedirà que es voti l'1 d'octubre. De moment ho deixa tot en mans del TC, la Fiscalia i la Guàrdia Civil, que pressionen amb interrogatoris a funcionaris o investigacions com la d'ahir de l'acte de les garanties al TNC. Però, n'hi ha prou amb això si el Govern no s'atemoreix? El "búnquer" espanyol que formen els catedràtics de dret constitucional amb un esperit menys autonomista, siguin de tendència progressista o conservadora, creu que no i vol que l'executiu espanyol actuï amb més contundència.



És el que li han explicat a Pep Martí en aquest reportatge els professors Jorge de Esteban, Antonio Torres del Moral, Antonio Arroyo i Miguel Presno, que han compartit la seva visió sobre el procés i exigeixen a l'executiu espanyol que defensi "la legalitat vigent". Avui, al consell de ministres difícilment el govern espanyol anunciarà alguna mesura. Veurem què passa quan dimarts Oriol Junqueras i Raül Romeva rebin l'encàrrec de gestionar la compra d'urnes. De moment, aquest matí el PSOE i el PSC es reuneixen a Barcelona per posar l'accent en les solucions "en clau federal" a partir de les 46 demanes de Puigdemont a Rajoy.



La sintonia reivindicativa dels Països Catalans, a Montblanc. Ja està en marxa la 22 edició de l'Acampada Jove que organitzen les JERC i que s'ha convertit en el festival musical i polític de referència als territoris de parla catalana. Miquel del Roig, la Pegatina o Aspencat van obrir foc i els seguiran Els Amics de les Arts, Cesk Freixas, Brams o Zoo. El bo i millor de la música en català en un moment polític que també és intens. El festival se celebra a Montblanc i abans ho havia fet a Arbúcies i a Sant Celoni. El Canal 33 va emetre aquesta setmana un documental commemoratiu dels 20 anys de l'Acampada que donava veu a alguns dels músics que hi han participat i als militants. Esteve Plantada ens hi atansa en aquesta informació.





El Brexit tampoc sembla que hagi de servir a Espanya per recuperar el penyal de Gibraltar. No és una "batalla" que els espanyols estiguin en disposició de guanyar. Va ser un dels temes de la visita d'estat que Felip VI i la seva esposa, la reina Letícia, van fer a Londres, on van sopar amb la família reial al palau de Buckingham. La Vanguardia es felicitava ahir, en una informació signada per Cristina Sierra, la seva experta en moda, que la reina espanyola guanyés el "duel estilístic" a Kate Middleton, esposa del príncep Guillem. La trobada de les dues, assegurava, era molt esperada.





Jordi Turull no havia passat mai per ser un dels dirigents més sobiranistes de l'antiga Convergència i del PDECat. Però el cert és que, en l'actual situació d'incertesa en la que ha entrat el procés a l'espera que Carles Puigdemont faci canvis per impedir que els preparatius del referèndum embarranquin, la majoria de diputats de Junts pel Sí, siguin del PDECat, ERC o independents estan gratament sorpresos de la fermesa del seu portaveu. Turull intenta facilitar les coses i pressiona el Govern i el seu partit per assegurar el compliment dels compromisos.





Tal dia com avui de l'any 1983 el Parlament va promulgar la llei 19/1983 per la qual es refundava el cos dels Mossos d'Esquadra, que havia quedat absorbit per la Diputació de Barcelona durant el franquisme. Els Mossos es refunden com a Policia de la Generalitat de Catalunya i queden enquadrats al Departament de Governació, que aleshores dirigia Macià Alavedra, i dirigits per qui en va ser director general de Seguretat Ciutadana, Miquel Sellarès. El desplegament és molt lent i s'accelera en la passada dècada fins a convertir-se en policia integral amb plenes competències en seguretat ciutadana gràcies als seus més de 17.000 agents. En les darreres setmanes han acordat renovar l'uniforme, aprovar el creixement del cos en 500 agents i participaran en els organismes de coordinació antiterrorista. Veieu aquí el darrer vídeo del cos arran del Dia de les Esquadres.





L'1 de juliol de l'any 1896 va nàixer a Lleó el sindicalista i revolucionari anarquista Buenaventura Durruti, que va donar nom a una columna de milicians a la Guerra Civil, una confrontació en la que va tenir un paper destacat i on va morir el 1936 després que, per error, se li disparés el fusell. Durruti s'havia traslladat a Barcelona a principis dels anys 20, on va protagonitzar diversos actes violents i revolucionaris amb la CNT. En aquest vídeo es recrea un dels seus mítings.

Ferran Casas i Manresa

