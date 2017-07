La dona que ha estat atropellada aquest divendres al migdia a Barcelona ha mort a causa de les greus ferides a l'Hospital Clínic. Els fets s'han produït poc després de tres quarts de dues del migdia quan un camió, i no una furgoneta com apuntaven les primeres informacions, ha atropellat la vianant, de 57 anys, a la cruïlla del carrer Borrell amb el carrer Marquès del Campo Sagrado. Fins al lloc s'hi ha desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana i del SEM, que han traslladat la dona a l’Hospital Clínic, on ha mort aquesta tarda.L’Ajuntament ha lamenta la mort de la dona i ha traslladat el seu condol a la família i amics. El consistori recorda que aquest any tres vianants ja han mort atropellats a Barcelona i 26 més han resultat ferits greus. L’any passat 16 vianants van morir en accidents de trànsit a la capital catalana. També recorda que no respectar els semàfors va ser la quarta causa directa d’accidents de trànsit l’any passat, una infracció que la Guàrdia Urbana va sancionar en 21.674 ocasions.Així mateix, l'Ajuntament remarca que els vianants són un dels col·lectius més vulnerables en el marc de la seguretat viària i, per aquest motiu, demana als conductors màxima precaució en la conducció, sobretot en els passos de vianants. Finalment, reitera que la seguretat viària és un compromís que ha d’adquirir tota la ciutadania i que el projecte Visió Zero per la reducció de morts i ferits greus en accidents de trànsit sigui una realitat.

