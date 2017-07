L'helicòpter de Salvament Marítim està buscant el jove. Foto: Salvament Marítim

Un banyista ha desaparegut aquesta tarda a Tarragona. Cap a un quart de vuit del vespre, Salvament Marítim ha rebut l'avís de la desaparició d'un banyista jove a la platja del Miracle. Un helicòpter està sobrevolant la zona per intentar localitzar-lo. L'embarcació de rescat de Salvamar Diphda,una llanxa de la Creu Roja i la Guàrdia Civil estan rastrejant la zona que hi ha entre el port esportiu i la platja.Fins al lloc també s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers i patrulles de la Guàrdia Urbana de Tarragona. A la platja hi onejava la bandera vermella, segons apunten algunes fonts consultades per aquest digital, a causa del fort onatge.

