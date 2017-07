L'edició del 2017 del Festival Cruïlla ha obert aquest divendres les seves portes al recinte del Fòrum en una primera jornada on destaquen els concerts de Jamiroquai, Two Door Cinema Club, Dien Antword i The Lumineers. També actuen bandes catalanes com El Petit de Cal Eril i Pau Vallvé.Alguns dels altres plats forts d'aquesta edició dissabte són el grup del guitarrista de l’E Street Band Steve Van Zandt, Little Steven&The Disciples of Soul, Pet Shop Boys, The Prodigy i Ryan Adams, que torna a Catalunya després d’una única actuació el 2002. El Festival Cruïlla va anunciar aquest dimarts que s'havien exhaurit els abonaments i les entrades per aquest divendres i només en quedaven per al dissabte i diumenge.La novetat d'aquesta edició és l'escenari Klipsch Sound System, equipat amb la prestigiosa marca d’altaveus i on actuaran vuit dj amb sessions que aniran dels ritmes caribenys a la música africana, el reggae i el hip hop, fins a la música disco o el boogaloo. Dj Vadim, Supa Disco, Guts, La Nobleza Sessions o Virgine seran alguns dels artistes que hi actuaran.

