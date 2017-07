Tres espontáneos antitaurinos saltaron al ruedo en Sanfermines para abrazar al toro muerto > https://t.co/nx1jLqheuL pic.twitter.com/ky7iOQGRbI — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) 7 de juliol de 2017

Els Sanfermines no agraden a tothom. En les dues últimes edicions, la festa ha estat en el punt de mira pels casos d'abusos sexuals que s'han registrat, entre els quals un cas de violació massiva. A més, però, una polèmica acompanya la tradició edició rere edició: la dels animalistes. Les entitats que defensen els drets dels animals aprofiten l'aparador dels Sanfermines per reivindicar la fi de les corrides de toros. Aquest divendres, en una corrida a la plaça de Pamplona, dos activistes han saltat al ruedo per abraçar-se a un toro acabat de matar.Els dos joves han saltat la tanca permitral i s'han tret la samarreta. Al torç hi duïen escrits missatges contra la tortura animal. Tots dos van aconseguir esquivar la seguretat i abraçar-se al cadàver de l'animal. Agents de paisà els van reduir ràpidament i els van treure de la plaça entre els crits, els xiulets i els insults dels espectadors, que no solen entomar amb gaire simpatia les ja tradicionals performance dels grups animalistes durant les festes tradicionals de la capital navarresa.

