El fins ara director del Mobile World Capital, Aleix Valls. Foto: ACN

Aleix Valls ha deixat de ser el director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, càrrec que exercia des de finals del 2005. Segons han explicat fonts de la fundació, es tracta d'una decisió presa de "mutu acord" entre la institució i el directiu, que emprendrà nous projectes professionals. Mentre no hi hagi un substitut per a Valls, exercirà les seves funcions el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.De fet, la comissió executiva de Mobile World Capital ha acordat aquest divendres en una reunió crear un grup de treball per procedir a seleccionar un candidat a director general al llarg d'aquest mes de juliol, per ser proposat el seu nomenament en el proper patronat de la fundació.La sortida de Valls, de fet, s'ha pactat en aquesta mateixa reunió, segons informen fonts de l'entitat. En un comunicat, la Mobile World Capital ha subratllat que, en la trobada, "tots els representants de les administracions públiques i institucions de la Comissió Executiva han destacat la importància de les aportacions de Valls a la Fundació, i especialment l'èxit de l'esdeveniment 4YFN, així com la implantació i execució de l'acceleradora mVenturesBcn, on la seva contribució ha estat decisiva".

