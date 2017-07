Dos dels doctors de la Fundació Althaia que implanten el Codi Sèpsia.

Fa 10 anys que la Fundació Althaia va implantar el Codi Sèpsia amb l'objectiu de prevenir i detectar de manera precoç aquesta patologia que, encara ara, és àmpliament desconeguda per gran part de la població. La sèpsia s'origina a partir d'una infecció que pot tenir l'origen en qualsevol òrgan o part del cos (ja sigui a l'orina, als pulmons, als abdominals, a la pell, etc.). En el moment que aquesta infecció passa a ser greu, es generalitza (es trasllada a la sang), i el pacient entra en sèpsia: " això produeix una resposta en el cos que pot fer baixar la pressió, pujar la temperatura corporal, alterar la funció dels òrgans vitals i, en alguns casos, provocar la mort", explica el doctor Rafael Pérez, responsable de la unitat de malalties infeccioses d'Althaia.La línia que separa una infecció "comuna" d'una sèpsia és molt prima, ja que la segona depèn de la primera. "La sèpsia és ràpida i pot evolucionar en qüestió d'hores. El pacient que presenta una infecció, del tipus que sigui, en molt poca estona pot començar a presentar febre molt alta, malestar, esgarrifances, la pressió baixa i fins i tot pot deixar d'orinar", explica Pérez, que recalca la importància del Codi Sèptic que "gràcies a la feina que fa a urgències l'equip de la doctora Dolors Garcia permet dur a terme una detecció precoç d'aquesta malaltia amb l'objectiu d'actuar ràpidament i revertir la situació".Gràcies a la implantació d'aquest codi l'any 2008, la mortalitat dels pacients amb sèpsia que van ser tractats a Althaia ha passat del 36% al 12%. Un percentatge que, amb xifres, suposa que fa 10 anys es morien 3 de cada 10 pacients i actualment, ho fan 1 de cada 10."A urgències, ens ve molta gent amb infeccions. A partir d'aquí hem de detectar quines d'aquestes poden acabar fent una sèpsia greu", explica Dolors Garcia, cap clínica d'urgències i coordinadora del Codi Sèptic, que segueix: "això depèn del pacient (no és el mateix una persona gran que una de jove; una que té càncer o diabetis d'una que no en té), d'on està situada la infecció i del germen que l'ha provocat". Deixant clar que "no totes les infeccions acaben amb sèpsia", Garcia posa de manifest "la importància de saber desgranar a qui se l'ha d'intervenir de forma immediata i molt intensiva, perquè els símptomes poden ser molt i variats. La sèpsia no és el mateix que un infart, on el pacient presenta un dolor toràcic i la simptomatologia és molt clara".I és per aquest motiu que és tan important l'existència del Codi Sèpsia: en base a quatre criteris, el personal sanitari pot albirar si el que té el pacient pot arribar a ser una sèpsia o forma part del procés de la infecció "comuna". Aquests criteris són: alteració de la temperatura corporal, freqüència cardíaca i tensió arterial anormals i nivell de consciència trastornat. "Si es compleixen dos d'aquests requisits, activem una alarma i comencem el tractament per a aturar la possible sèpsia, que es basa en l'administració d'antibiòtic i de sèrum", explana Garcia. "El que intentem amb aquest codi, doncs, és identificar quina infecció acabarà donant aquest problema", complementa Pérez, tot recalcant que "el temps que tenim és molt limitat, perquè pot passar molt poca estona des que la infecció està controlada i passa a no estar-ho".La detecció precoç d'aquesta patologia és clau per a la bona evolució del malalt: "si una sèpsia s'identifica passades bastantes hores, aquesta malaltia arriba en una fase que és irreversible i suposa una mortalitat d'entre el 50 i el 80%. Per contra, si es reconeix 8, 12 o 14 hores abans, el risc de mort disminueix de manera claríssima, i el pronòstic canvia d'una manera molt important", aclareix Pérez.La gran majoria de pacients amb infeccions acudeixen a urgències. Tots ells, passen per l'anomenat sistema de triatge, que va a càrrec dels infermers i infermeres. Ells són els que, amb la informació que els dona el malalt i amb les diverses proves que se li practiquen, decideixen si aquest requereix una intervenció immediata o no. "Si en les proves que fa la infermera (mirar la pressió, la temperatura i les constants vitals) es donen uns criteris de codi, que en diem, activem el codi. El malalt passa immediatament a fer un tractament específic: en menys d'una hora se li ha d'administrar l'antibiòtic adequat i se li han de donar els líquids que necessita", diu Garcia que remarca que, sobretot, aquest procés s'ha de dur a terme en la primera hora.El Codi Sèpsia s'aplica a persones d'entre 15 i 100 anys. Pediatria té un altre sistema de triatge. D'aquesta franja d'edat considerada adulta, els pacients amb més mortalitat són els de més de 70 anys. Garcia recalca que "és important que les persones sàpiguen que, així com en l'ictus o l'infart estan més associats a persones adultes, la sèpsia pot afectar tothom, independentment dels anys que tingui"."La sèpsia mata més que l'ictus i l'infart junts", afirma, contundentment, Garcia, que exposa que hi ha casos que acaben amb èxit però n'hi ha d'altres que requereixen de diàlisi o d'aparells monitoritzats.La infecció que més sèpsia desenvolupa és la d'orina, "tot i que és la que més bons resultats té", expliquen els dos doctors, conscients que és la més comuna. Les infeccions respiratòries també poden acabar amb sèpsia, i, en aquest cas, el diagnòstic acostuma a ser més greu."El seguiment d'una persona amb sèpsia és continuat: quan el pacient entra està, com a mínim, 6 hores en contínua atenció mèdica i d'infermeria. Llavors hi ha l'ingrés, que es duu a terme a planta o a la UCI en el cas que el malalt no evolucioni bé", expliquen els especialistes, que afegeixen que "la sèpsia pot arribar a ser una malaltia amb moltes seqüeles".L'ingrés per sèpsia dura, de mitjana, 12 dies. N'hi ha alguns, però, que s'allarguen un mes, o més. El promig de l'ingrés a Sant Joan de Déu és més curt en comparació amb altres hospitals, en els quals els malalts s'hi estan entre 16 i 17 dies.Tant la doctora Garcia com el doctor Pérez insisteixen que s'acudeixi als centres d'atenció primària si el pacient no es troba molt malament. "La sèpsia no s'ha de detectar en una porta d'urgències; si és així, ja anem tard", afirmen, tot posant de manifest que des del 2015 s'està duent a terme, arreu de Catalunya, la implantació del Codi Sèpsia al territori amb l'objectiu que hi hagi una coordinació amb tots els centres assistencials. "Les consultes dels CAP també estan especialitzades en fer el triatge i la detecció de la patologia; si veuen que el pacient s'ha de derivar a l'hospital, ja se n'encarregaran ells", comenten.

