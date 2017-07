Un comboi de rodalies a l'estació de Plaça Catalunya. Foto: Adrià Costa

Renfe ha transportat un total de 62 milions de passatgers en el servei de Rodalies de Barcelona durant el primer semestre, que suposa un creixement del 7% i la incorporació de 4 milions de nous clients respecte al mateix període del 2016. La companyia ferroviària destaca que aquestes dades "mostren la confiança dels viatgers en les prestacions ofertes als serveis de rodalia de Barcelona". Així mateix, al mes de juny l’increment ha estat de l'11%, amb un augment de més d’un milió de nous clients, segons Renfe.Segons la companyia ferroviària, durant el primer semestre Renfe ha estat l’operador de l’àrea metropolitana que ha registrat un major creixement percentual només per darrera del TRAM, i en números absoluts també ha superat la resta d’operadors excepte TMB. Renfe també ha assegurat que tot i els nombrosos episodis d’invasions de vies, atropellaments i afectacions derivades de condicions meteorològiques adverses, en aquest període la puntualitat s’ha consolidats al voltant del 95%.Renfe recorda que des del darrer any està desenvolupant un pla de millora d’accessibilitat a 39 estacions que preveu una inversió del voltant de 100 milions d’euros. Entre d’altes terminals, ja s’ha actuat o s’està treballant a Sant Joan Despí,Sant Pol de Mar, Sabadell Centre, LavernSubirat o Granollers Centre. També, en matèria d’accessibilitat Renfe està executant els treballs perquè anualment 25 combois 447 es converteixin en accessibles.També, la companyia treballa per poder oferir informació en temps real del servei de Rodalies. D’aquesta manera, els viatgers podran conèixer el temps que falta per al pas del proper tren de manera immediata a través de l'app de Renfe Rodalies i a renfe.com. Aquesta millora en la informació s’incorporarà durant aquest estiu, segons ha indicat.

