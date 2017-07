Pablo Iglesias i Pablo Echenique s'han despenjat del referèndum de l'1-O aquest divendres declarant, pràcticament amb les mateixes paraules, que si fossin catalans no votarien a la consulta vinculant anunciada pel govern perquè no té prou "garanties" per tal que el resultat sigui reconegut.L'argument és el mateix que actualment defensa Ada Colau i el seu entorn . Des que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va apostar pel referèndum en el debat de la qüestió de confiança del setembre passat, però, els comuns han anat rebaixant aquesta defensa del dret a decidir. Malgrat tot, no sempre han exigit les "garanties" que ara consideren indispensables perquè el resultat sigui reconegut i, fins i tot, s'han mostrat partidaris de la desobediència.En aquesta entrevista a Radio Euskadi de l'agost de 2014 , Colau defensava que estava disposada a desobeir el Tribunal Constitucional (TC) per celebrar una consulta sobre la independència de Catalunya. Les seves declaracions es poden escotar a partir del minut 19 de l'àudio següent. En aquest cas, Colau defensava la consulta del 9-N al·legant que la "legalitat catalana i legalitat dels drets humans" xoquen amb la "legalitat del TC". I conclou: "En democràcia, el que es essencial quan hi ha un xoc de legalitats, és que sigui la gent la que parli, la que opini. "Les urnes s'han de posar perquè la gent vol decidir i té dret a fer-ho", insisteix.Gairebé un any després, en plena campanya de les eleccions municipals del maig de 2015, Colau va tornar a defensar el referèndum i el dret a decidir en una entrevista a Vilaweb on afirmava que "qualsevol" regidor de Barcelona en comú estaria disposat a "enfrontar-se amb l'Estat, amb la Unió Europea i amb qui calgui" per permetre l'exercici del dret a decidir. En aquesta entrevista també recordava que va dir a Pablo Iglesias: "No podem esperar el canvi de la constitució".Colau seguia disposada a desobeir en una entrevista a El País del juny de 2015 després de ser investida com a alcaldessa de Barcelona. Concretament, afirmava que estava disposada a "desobeir lleis injustes" si impugnen una consulta sobre l'adhesió de Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència, que ella qualifica de "referèndum encobert" sobre la independència.L'alcaldessa de Barcelona també va mantenir la "desobediència a lleis injustes" com una via legítima per a l'expressió del dret a decidir en aquesta entrevista al programa El Objetivo de La Sexta. "La llei ha d'estar al servei de la democràcia, al servei de la voluntat majoritària. Les lleis canvien, sinó les dones no votarien. Les dones van desobeir, els negres van desobeir lleis injustes", va defensar amb vehemència. I malgrat que la periodista Ana Pastor va qüestionar que aquestes situacions no són "comparables" a Catalunya, Colau va respondre: "Com que no? El principi de l'autodeterminació és un dret fonamental reconegut per Nacions Unides".Però Colau no és la única que ha parlat de desobediència i dret a decidir. El propi Pablo Echenique, en la seva època d'eurodiputat, va cridar a la "desobediència civil" l'agost de 204 en cas que el TC impugnés la llei catalana de consultes. "Quan una llei és injusta, la desobediència civil és una via molt legítima i digna, especialment si es fa de manera pacífica, com es fa sempre en aquesta terra, i donant lliçons a la resta del món de com es fan les coses", va indicar sobre Catalunya, tot dient que "la gent hauria de posar les urnes al carrer".

