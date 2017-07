L'Ajuntament de Vic amb la bandera de l'arc de Sant Martí. Foto: Adrià Costa

Actes a favor de l'Orgull LGTBI a Terrassa. Foto: Cristóbal Castro

Els carrers de Barcelona s'ompliran aquest dissabte amb els colors de l'arc de Sant Martí. La desena edició del Pride espera reunir unes 260.000 persones a l'avinguda Paral·lel de la capital catalana amb la popular desfilada de carrosses. Si el 2016 es va centrar en el col·lectiu transsexual, aquest any estarà dedicat a la discriminació en l'àmbit esportiu sota el lema Xiula falta a la LGTBifòbia. A la desfilada hi haurà, per exemple, l'àrbitre Jesús Tomillero, que després de fer pública la seva condició sexual va haver de deixar de xiular partits. "Ningú s'atreveix a sortir de l'armari i els pocs que ho fan a primera línia tenen molts problemes en tots els sentits", lamenta el director del Pride Barcelona, Joan Igual.Un estudi realitzat el 2014 a partir de 9.500 enquestes a esportistes anglosaxons tant homosexuals com heterosexuals va constatar la dificultat d'expressar la seva orientació sexual. Així per exemple, un 73% pensaven que l'esport base no és prou "segur" ni "acollidor" per a les persones LGTBI i un 84% creien que les bromes homòfobes eren habituals. A més, també recollia que la meitat dels esportistes homosexuals havien estat víctimes de l'homofòbia. Els organitzadors preveuen que l'afluència a la marxa creixi entre un 15 i un 20% respecte l'any passat. La marxa desembocarà al Moll de la Fusta, que acollirà les activitats més festives, amb concerts i discjòqueis en directe.Barcelona està considerada una de les cinc ciutats més acollidores per aquest col·lectiu a l'hora de viatjar i rep fins a un milió de persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals cada any. En aquesta ocasió, dels més de 260.000 manifestants que aquest dissabte passejaran pels carrers de la ciutat comtal, s'espera que aproximadament el 20% siguin turistes procedents de països com el Canadà, Austràlia, Brasil i també de Rússia, on "cada cop tenen més problemes per viure amb normalitat la seva sexualitat", en paraules d'Igual. Es calcula que l'impacte econòmic de la marxa per a la capital catalana serà d'uns 20 milions d'euros.El Dia de l'Orgull Gai se celebra a partir del 28 de juny per commemorar els aldarulls de Stonewall de l'any 1969. Aquesta és, en realitat, una data funesta per al moviment homosexual: un grup de policies van entrar en un bar gai de Nova York del barri de Stonewall i va agredir i detenir desenes de persones. La brutal actuació policial, però, va suposar un punt d'inflexió i va donar pas a una setmana sencera de protestes de la comunitat homosexual, fustigada pels abusos. L'esperit reivindicatiu d'aquella revolta és el que pretén recollir la festa, que aquest any a Catalunya coincideix amb més d'un aniversari.Aquest any fa just quatre dècades de la primera marxa LGTBI a l'estat espanyol. Va tenir lloc a Barcelona i hi van participar més de 4.000 persones. De fet, un mes enrere la comunitat també va celebrar el trentè aniversari de la primera petició de matrimoni homosexual , que es va registrar a un jutjat d'instrucció de Vic i que, tot i no reeixir, va situar el moviment gai a la punta de llança de les reivindicacions de caràcter social. I si aquestes dues dades no fossin prou significatives per si mateixes, aquest any en fa 30 de la fundació de la Federació de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals a l'Estat.Una bateria de fites que engresquen els organitzadors, però que també reiteren la vigència de les reivindicacions del col·lectiu homosexual. Gairebé mig segle després de les primeres mobilitzacions, les agressions d'aquest cap de setmana a Madrid a persones gais per la seva orientació sexual o les pors que encara afronten algunes persones a l'hora de viure amb naturalitat la seva condició recorden la necessitat de continuar visibilitzant un col·lectiu no sempre respectat.

