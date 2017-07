La movilización del 1-O es legítima, pero queremos un referéndum con garantías y efectos, y otro encaje para la nación catalana en España 👇 pic.twitter.com/IFpYOJmnFv — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 7, 2017

Para que Cataluña no se vaya de España: Fraternidad y derecho a decidir con garantías.



La consulta de Puigdemont no las tiene. Es claro. pic.twitter.com/v07tKhQ4ux — Pablo Echenique (@pnique) July 7, 2017

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha mostrat aquest divendres la seva oposició al referèndum del proper 1 d'octubre anunciat pel Govern assegurant que no hi aniria a votar. "Si jo fos català no participaria a la consulta de Puigdemont", ha declarat al programa de La Sexta Al Rojo Vivo Tot i que Iglesias ha considerat que "les mobilitzacions polítiques com l'1-O són legítimes" ha descartat que sigui un referèndum perquè aquest hauria de ser amb "garanties" per "permetre l'exercici efectiu del dret a decidir". En aquest cas, de "referèndum pactat amb garanties", el dirigent de l'esquerra alternativa espanyola ha assegurat que "si fos català" votaria a favor d'una opció que impliqués el "reconeixement Catalunya com a nació" amb un "encaix diferent a la Constitució". "Crec que seria una opció majoritària", ha afegit.Pràcticament amb les mateixes paraules, el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, també ha mostrat el seu rebuig cap al referèndum. Des de TVE, ha afirmat que "no participaria" al referèndum de l'1-O, perquè "és una consulta sense garanties" i per tant "no serveix per exercir el dret a decidir".Segons Echenique, Podem defensa "un referèndum pactat" com "l’única manera que Catalunya no se'n vagi d'Espanya i les tensions territorials disminueixin en comptes d’augmentar". La consulta que planteja Puigdemont, ha afegit, "no és vinculant", i per tant "si jo fos català segurament no hi participaria i no votaria ni una cosa ni l’altra".Les manifestacions dels dos dirigents contradiuen el missatge de Podem Catalunya, que aquest dijous va aprovar per unanimitat el suport al referèndum i va fer una crida a participar-hi per destronar el règim del 78 . Amb tot, Echenique ha admès que la posició "oficial" del partit l'ha de fixat la direcció a Catalunya. Podem Catalunya creu que cal "fomentar la participació i la votació" com a "protesta ciutadana contra l’immobilisme i l’autoritarisme del PP".Per contra, Echenique ha indicat que per a Podem el referèndum ha de ser "pactat" perquè pugui ser "vinculant" i la gent del "no" vagi a votar. "Si no veurem com el 9-N que només van a votar els que defensen la independència, cosa que fa molt poc representatiu el resultat", ha manifestat.

