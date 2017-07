Incendi d'indústria a Castellar del Vallès. Foto: Juanma Peláez

Incendi d'indústria a Castellar del Vallès. Foto: Juanma Peláez

Incendi d'indústria a Castellar del Vallès. Foto: Juanma Peláez Incendi d'indústria a Castellar del Vallès. Foto: Juanma Peláez

Incendi d'indústria a Castellar del Vallès. Foto: Juanma Peláez

Incendi d'indústria a Castellar del Vallès. Foto: Juanma Peláez

Dos bombers atacant les flames. Foto: Juanma Peláez

Curiosos als afores de la nau. Foto: Juanma Peláez

L'incendi a la fàbrica DPK de Castellar del Vallès, al Vallès Occidental, ha fet caure totalment la façana posterior de la nau i parcialment una de les laterals. Les flames han obligat a confinar els veïns més propers a l'incendi, on hi treballen una vintena de dotacions dels Bombers. La carretera de Sabadell s'ha hagut de tallar al trànsit.El primer avís del foc s'ha rebut pocs minuts abans de tres quarts de tres de la tarda. Segons les primeres informacions, la nau afectada és d'una empresa dedicada a la fabricació d'envasos i treballa fonamentalment amb plàstics. Això explicaria, en part, la virulència de les flames, que estan totalment desenvolupades. Els Bombers intenten ara que el foc no s'estengui a les naus del voltant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)