Les radials de Madrid han fet fallida perquè les previsions de vehicles han quedat molt per sota del previst. Foto: Europa Press

El rescat de les autopistes radials de Madrid i d’alguns trams valencians de l’AP-7 que han entrat en fallida costarà a les arques públiques com a mínim 3.718 milions d’euros. Així ho recull la Declaració sobre els comptes generals de l’Estat corresponent a l’exercici 2015, que ha fet pública aquest divendres el Tribunal de Comptes. Segons aquest organisme, a aquests 3.718 milions d’euros encara caldrà sumar-hi les indemnitzacions per les expropiacions de terrenys que l’Estat hagués d’abonar fruit de resolucions judicials que es poden produir en el futur.El Tribunal de Comptes renya a més l’executiu espanyol per no haver facilitat aquesta informació a la seva memòria consolidada. Segons explica el document, ha tret la informació dels reials decrets d’adjudicació de les autopistes de peatge i dels de modificació dels termes de les concessions administratives. Es tracta de les autopistes R3, R-5, que ja es trobaven en procés de liquidació, R2, R4 (Madrid-Ocaña), M-12 (Eix aeroport de Madrid); AP-41 (Madrid-Toledo), així com el tram de la circumval·lació d’Alacant de l’AP-7, el tram Cartagena-Vera de l’AP-7, i l’AP36 (Ocaña-La Roda).Malgrat que el govern espanyol havia afirmat que el rescat de les autopistes en fallida no tindria impacte sobre les arques públiques, finalment el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va admetre que cost podria assolir els 5.000 milions d’euros, tot i que va mantenir que no es tracta d’un “rescat” sinó del “compliment de la Llei”. El mateix ministre ha confirmat aquesta setmana que el govern espanyol s’haurà de fer càrrec de les autopistes en fallida i que l’Estat haurà d’abonar aquests diners en concepte de Responsabilitat Patrimonial de l’Administració previsiblement a principis del 2018. Segons De la Serna, en aquest període intentarà tornar a licitar les autopistes per un import de prop de 700 milions d’euros.

