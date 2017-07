El turó de Can Mates, a Sant Cugat, és l’escenari escollit per desplegar aquest dissabte l’estelada més gran del món. Aquesta és la intenció de Sant Cugat per la Independència (SCxI) , la territorial de l’Assemblea Nacional Catalana, i Òmnium Cultural. La bandera independentista té unes mides de 72 metres de llarg per 36 d'ample.