L'incendi ha cremat una hectàrea de terreny agrícola. Foto: Bombers

Els veïns de Montmajor, al Berguedà, i els de Navès, al Solsonès, s'han vist alertats, a primera hora de la tarda, per un incendi en un camp de conreu que ha cremat una hectàrea. S'han encès diversos rostolls, segons han informat els Bombers de la Generalitat a. Hi han treballat amb una desena de dotacions, entre els quals dues d'aèries.Les mateixes fonts del cos han precisat que el foc ha començat al voltant de les 13.20 hores al terme municipal del municipi solsoní, i el cos d'emergències hi ha enviat dues dotacions terrestres i tres vehicles aeris. Els Bombers han encerclat el foc i poc després ja el donaven per estabilitzat.Tal com han explicat membres del consistori de Montmajor a aquest diari, l'incendi ha tingut lloc a la zona de Sant Feliu de Lloella, i des del poble es podia percebre el fum. Es tracta del segon ensurt a causa d'un incendi que s'ha produït aquest divendres al Berguedà, després que hagi cremat el marge de l'autovia C-16, entre Olvan i Berga.

