El Tram de Diagonal. Foto: Jordi Jon Pardo

La comissió d'estudi per la connectivitat del transport públic a l'avinguda Diagonal, entre Francesc Macià i Glòries, començarà a funcionar aquest juliol , com va avançar, i la primera reunió se celebrarà el 24 de juliol. Així s'ha decidit aquest divendres durant una reunió prèvia de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona que ha servit per determinar el funcionament i l'estructura de les sessions.La creació de la comissió es va aprovar a instàncies del grup Demòcrata (el PDECat) . L'objectiu de les sessions serà debatre sobre les possibles solucions tècniques a través de l'anàlisi dels diferents estudis que s'han fet sobre la matèria, és a dir, si convé optar pel tramvia per la Diagonal, per una altra via (carrer Provença) o l'autobús elèctric.El president de la comissió, el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), espera que d'aquesta manera, a partir d'un "debat tècnic intens" es pugui afavorir la "construcció del consens polític" perquè "una decisió estratègica per a la ciutat no es prengui a cegues". L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) reclama que l'Ajuntament es posicioni el novembre com a molt tard Durant la reunió d'aquest divendres s'ha acordat que la comissió tindrà un mínim de sis sessions públiques en les quals el govern municipal presentarà un informe sobre cadascuna de les temàtiques acordades. A partir d'aquí, la comissió s'obrirà al debat. També està previst que els grups puguin sol·licitar la compareixença d'experts independents.La primera sessió del pròxim 24 de juliol estarà centrada en la presentació i anàlisi de l'estudi encarregat per l'ATM , que d'entre un total de cinc possibles escenaris avala la proposta del govern municipal d'unir el Trambaix i el Trambesòs en superfície per la Diagonal, circulant pel centre de l'avinguda, i desplaçant el trànsit rodat als laterals.La resta de sessions, que encara no estan calendaritzades, preveuen analitzar l'impacte de les solucions en l'espai urbà, l'impacte sobre la mobilitat, l'anàlisi cost-benefici i els costos de totes les opcions de gestió. Tot i això, els grups poden proposar la inclusió de noves sessions de la comissió. L'última sessió estaria reservada per a les conclusions.Ardanuy espera que el debat en el si de la comissió sigui "seré, tranquil i constructiu" per tal es pugui "donar llum i informació sobre un projecte estratègic per a la ciutat" i que la decisió sobre el mateix no sigui "a cegues" i sí després d'un debat tècnic intens.El regidor reconeix que en el punt de partida, les diferents opcions polítiques del consistori tenen punts de vista allunyats sobre quina ha de ser la millor solució per a la connectivitat del transport públic. Tot i això, el president de la comissió confia que el debat serveixi per "clarificar" aquestes opcions i "ajudar" al consens.

