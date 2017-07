El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs presentat per la presidenta del Parlament i la secretària primera de la cambra, Carme Forcadell i Anna Simó, respectivament, i el del secretari tercer, Joan Josep Nuet, on demanaven l'arxivament de la causa contra ells per haver permès les votacions de les conclusions del procés constituent i una resolució sobre el referèndum unilateral . El tribunal considera que l'arxivament només es pot fer en el moment d'admetre a tràmit una querella o al final de la instrucció, i no ara, quan s'està enmig de la instrucció.En la interlocutòria que rebutja el recurs de Forcadell i Simó, el tribunal desestima el rebuig de queixa contra dues decisions prèvies de la magistrada instructora en les que decidia mantenir imputades les dues diputades. La sala dóna suport a la tesi de la magistrada que no entrava a valorar el fons de la petició sobre la inviolabilitat parlamentària i que deixava la decisió pel final de la instrucció de la causa. Els magistrats tampoc entren en aquest punt i avalen la decisió de la instructora, mantenint la imputació almenys fins al final de la instrucció, que es pot allargar encara algunes setmanes o mesos.D'altra banda, en una altra interlocutòria, el tribunal rebutja un recurs de Nuet, en el que demanava la seva desimputació al·legant que ho havia de decidir un jutjat d'instrucció ordinari o la sala d'admissions del TSJC i no pas la magistrada que ja instruïa la causa contra els membres sobiranistes de la Mesa. També protestava perquè la decisió de la magistrada no s'havia raonat en una interlocutòria. El tribunal dóna la raó a la magistrada i recorda que la causa ja estava oberta contra altres aforats, i per tant no calia anar primer a un jutjat ordinari o a la sala d'admissions. A més, recorda que Nuet va admetre que coneixia els fets i per tant també manté la seva imputació almenys fins al final de la instrucció.Els dos recursos s'han fet públics just el dia que han declarat com a testimonis Carlos Carrizosa i Enric Millo , els portaveus de C's i el PP, respectivament, al Parlament en els dos plens que investiga el TSJC, el de finals de juliol sobre les conclusions del procés constituent i el de principis d'octubre amb les resolucions del debat de política general. En sortir, cap dels dos ha volgut donar gaires detalls sobre la seva declaració, assegurant que havien contestat sobre els detalls d'aquells dos plens.La propera testimoni en declarar serà la portaveu de JxSí Marta Rovira, el proper 17 de juliol. De moment no hi ha cap més cita prevista, tot i que no es descarta que les defenses puguin demanar algun testimoni més o que algun dels imputats torni a ser citat a declarar.

