El polític nacionalista gallec Xosé Manuel Beiras ha llançat aquest divendres un contundent missatge als “comuns”: “El referèndum s’ha de fer passi el que passi i En Comú Podem no pot tenir dubtes”. Ho ha dit durant la conferència de cloenda de les jornades de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya , on precisament estava present el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. Aquest dissabte, els “comuns” afronten el debat sobre el seu posicionament davant de la convocatòria de l’1 d’octubre en base a un document que defensa que no serà un referèndum sinó una mobilització a favor del dret a decidir.Beiras ha afirmat que tant En Marea com el BNG donaran suport al referèndum de l’1 d’octubre i ha assegurat que el simple fet que es posin les urnes ja serà una “plantofada monumental” al govern espanyol. A més, en el cas que el “no” guanyés, seria, segons ell, una “doble plantofada” perquè deixaria en evidència que tota la seva bel·ligerància contra el procés no és més que una “paranoia”.El dirigent nacionalista gallec ha subratllat, però, que la sobirania nacional s’ha de traduir en sobirania social, una parella difícil quan un procés està dirigit pel que ell anomena “la classe opressora”. Beiras ha defensat que els moviments d’emancipació social des de l’esquerra espanyola i els moviments independentistes es necessiten mútuament per garantir el seu èxit. “Només així es trenca la tirania”, ha sentenciat.Beiras ha estat l'encarregat d'impartir la conferència de clausura de l'UPEC, en un acte que ha presentat Sara González, periodista de

