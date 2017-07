Messi, al banc dels acusats Foto: ACN

L'Audiència de Barcelona ha acceptat substituir la pena de 21 mesos de presó a què va ser condemnat el jugador del Barça, Leo Messi, per una multa de 252.000 euros (7 mesos de multa a 400 euros diaris per cadascuna de les condemnes). El tribunal ha pres aquesta decisió aquest divendres en la interlocutòria d'execució de la pena. Messi va ser considerat culpable de tres delictes contra la Hisenda Pública.La secció vuitena de l'Audiència de Barcelona ha aplicat la mateixa substitució al pare del crac argentí, Jorge Horacio Messi, que va ser condemnat a 15 mesos de presó per tres delictes contra la Hisenda Pública, i ara haurà de pagar una multa de 180.000 euros ( 5 mesos de multa a 400 euros diaris per cadascuna de les condemnes).El Tribunal Suprem (TS) va ratificar el maig passat la condemna contra el jugador del Barça mentre que va rebaixar la pena per al seu pare. Els dos van ser condemnats el juliol passat per haver defraudat 4,1 milions a Hisenda ocultant els ingressos del jugador derivats dels seus drets d'imatge en les declaracions d'IRPF del 2007, 2008 i 2009. El futbolista blaugrana va retornar la quantitat defraudada abans del judici i va pagar una multa.Des d'aleshores, ja era previsible que Messi no entrés a la presó, ja que, la pena de presó era inferior a 24 mesos i ell no tenia antecedents penals. A més a més, la Fiscalia va acceptar el juny passat la substitució de la pena privativa de llibertat per una multa, tot i que el ministeri públic va proposar la xifra de 504.000 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)