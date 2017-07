Imatges privilegiades captades des del nostre helicòpter del moment de la detenció de l'autor del tiroteig a Gavà. Bona feina companys! pic.twitter.com/tnU9Wcb760 — Mossos (@mossos) July 7, 2017

Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig que va ferir dos policies locals al tanatori de Gavà (Baix Llobregat) amb el que va tenir lloc a Vilanova i la Geltrú (Garraf) dijous passat, i l'home mort trobat dilluns a Miami Platja (Mont-roig del Camp, Baix Camp). El nexe d'unió entre els tres casos és que la munició utilitzada és la mateixa, indici que fonts policials ja apuntaven aquest dijous a NacióDigital En concret, es tracta de bales del calibre 222 Remington. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha dit a més que "hi ha indicis sòlids" que vinculen el detingut amb l'assassinat a Miami Platja, perquè a més de la munició, quan Jordi C.C. va disparar contra els dos policies, es trobava a les immediacions del tanatori on se celebrava el funeral per l'home de 63 anys a qui van matar diumenge.La policia investiga si el detingut tenia vincles familiars amb aquesta víctima, cosa que fa agafar força a què el mòbil d'aquest crim haguessin estat desavinences personals. Jané també ha explicat que l'arrestat, que continua hospitalitzat, tindria els permisos corresponents per utilitzar el subfusell de tir olímpic amb què va disparar al sergent i al caporal.Aquest divendres, els Mossos d'Esquadra han difós les imatges de la detenció captades des de l'helicòpter:

