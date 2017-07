Santi Balmes i Marc Giró, al nou programa de TV3. Foto: Lluciferrer 100x100

El productor i presentador del programa, Llucià Ferrer. Foto: Lluciferrer 100x100

Una taula i dos comensals. Aquest és l’escenari de la nova aposta de TV3 per la franja nocturna d’aquest estiu, Estranyes parelles , un programa produït i presentat pel periodista Llucià Ferrer que té com a objectiu donar a conèixer la cara desconeguda de nou parelles d’entrevistats de conegut nom. Per fer-ho, el programa ha optat per inhibir qualsevol element distorsionador, començant pel mateix entrevistador que fa dues breus aparicions al principi i al final, tot fent un cigaló amb els convidats. Tampoc hi ha guió i són els mateixos protagonistes els que van dirigint la conversa davant l’absència d’un fil conductor fixat pel programa.I així és com es van coneixent nou "estranyes parelles", en una conversa desacomplexada i improvisada. "Quan he vist que la meva parella era en Nacho Vidal he pensat: 'anem a desmuntar el prejudici'", confessa Rahola en el tram final de la conversa amb l’actor porno, en la qual no eviten donar detalls de la seva vida sexual. "M'he endut una impressió més bona de la que m'esperava", admet Vidal en acabar.El factor improvisació és, sens dubte, un dels atractius del programa, però no l’únic. Les parelles que s'asseuen a la taula són de perfils pràcticament antagònics. La periodista Pilar Rahola i l'actor porno Nacho Vidal; la monja sor Lucía Caram i l’artista Pau Riba; la model Judit Mascó i la periodista Rosa María Calaf; la prestigiosa cuinera Carme Ruscalleda i el pilot de ral·lis Nani Roma.Tots elements del programa estan conjugats per aconseguir que la curiositat dels protagonistes sigui la que faci fluir la conversa i l’intercanvi d’impressions i opinions acabi donant un producte televisiu interessant i atractiu pel públic. I el resultat d’aquest exercici de naturalitat és, segons Ferrer, “sorprenent”. “Sor Lucía Caram i Pau Riba parlen de drogues sense tabús, i Santi Balmes i Marc Giró acaben mostrant les seves pors i inseguretats”, explica el seu presentador i productor, Llucià Ferrer, aEl format del nou programa de TV3 -cada dimecres a partir de les 22.30h- porta intrínsec el repte de mantenir l’atenció de l’espectador amb una conversa de gairebé una hora durant la franja nocturna. Un producte de “slow TV” per a la segona part del prime time de la cadena pública catalana, que aposta per recuperar “el plaer de la conversa”.I encara hi ha dos ingredients més estratègicament pensats per fer atractiu el producte: la gastronomia i el paisatge. Els Jardins Santa Clotilde de Lloret de Mar, unes vinyes de Sant Sadurní d’Anoia, la Torre Solsona de la Seu d’Urgell, el Castell d’Hostalric o el Monestir de Poblet són alguns dels escenaris del programa, escollits per posar en valor alguns dels racons més encisadors del territori.Amb Estranyes parelles, el periodista Llucià Ferrer torna a TV3 dos anys després de la seva última aparició amb Menú degustació . Es tracta del primer programa produït per la seva productora i per a l'ocasió compta amb Toni Mata com a codirector, amb experiència en guions als programes de Buenafuente i El Hormiguero.

