Una imatge de l'Alguer. Foto: Wikicommons

La Plataforma per la Llengua ha reclamat aquest dijous que es recuperin els vols entre Catalunya i l’Alguer per garantir el futur del català a la ciutat sarda. En un comunicat, la plataforma ha anunciat que inicia la campanya "Volem volar. Catalunya - L’Alguer" per a demanar que aquests dos territoris, que comparteixen llengua, cultura i història, recuperin una connexió aèria que sigui "directa, estable i regular".Per això, a través del web 'volemvolar.cat' els usuaris poden enviar una carta al president català, Carles Puigdemont, i al de Sardenya, Francesco Pigliaru, en què s’expressa que és "cabdal" per aquests dos territoris reprendre aquesta connexió aèria directa i es demana que s’organitzi una cimera bilateral "de manera urgent" entre els dos governs amb el compromís "inequívoc" de trobar una solució a l’actual manca de connexió aèria directa entre Catalunya i l’Alguer.L’any passat va desaparèixer la connexió aèria entre Catalunya i la ciutat de l’Alguer després de dotze anys en funcionament. Les connexions regulars van sumar durant aquest temps més de 100.000 passatgers anuals i van permetre "una gran revitalització de l’alguerès, a banda d’impulsar intercanvis econòmics, culturals i socials nous", segons destaca la Plataforma per la Llengua.Ara, l'entitat reclama la intervenció dels governs català i sard per a aconseguir restablir els vols entre Catalunya i l’Alguer. Per això, proposa a les persones que considerin que la recuperació d’aquest vol és necessari que sumin forces i enviïn una carta al president de la Generalitat i al cap de govern de la Regió Autònoma de Sardenya per a demanar-los que trobin les solucions necessàries amb l'objectiu de recuperar els vols directes entre els dos territoris.En aquest sentit, l'entitat ha posat en marxa el web volemvolar.cat on els usuaris poden enviar una carta a Puigdemont i a Pigliaru, en què s’expressa que és "cabdal" per aquests dos territoris reprendre aquesta connexió aèria directa i es demana que s’organitzi una cimera bilateral "de manera urgent" entre els dos governs amb el compromís "inequívoc i compartit" de trobar una solució immediata a l’actual manca de connexió aèria directa entre Catalunya i l’Alguer.La plataforma considera que hi ha d’haver aquest enllaç entre els dos territoris per a preservar la "vitalitat" de la llengua catalana a l’illa italiana i permetre la fluïdesa de desplaçaments entre els membres d’una mateixa comunitat lingüística. Argumenta que la majoria de països europeus disposen de vols regulars, permanents i directes que els connecten amb aquells indrets amb els que comparteixen vincles lingüístics i culturals estrets. Per exemple, actualment hi ha vols directes entre Lisboa i Praia, París i Port-au-Prince o Amsterdam i Paramaribo, vols que responen bàsicament a circumstàncies, criteris i raons històrics, culturals i lingüístics comparables al cas de Catalunya i l’Alguer, segons apunta la plataforma, que confia en l’esforç dels governs i la demanda social perquè aquest vol torni a estar operatiu "tan aviat com sigui possible".

