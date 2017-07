Serveis mínims per a la vaga del metro del dilluns 10 de juliol. Font: TMB

El metro de Barcelona acollirà el pròxim dilluns una nova vaga, i ja serà la desena des del 24 d'abril per pressionar en la negociació del conveni. Aquesta convocatòria arriba en un moment incert sobre el camí que adoptarà el conflicte, i és que, mentre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va anunciar aquest dijous que ja no farà més propostes als treballadors i que plantejarà "nous escenaris", el Departament de Treball no dona per morta la via de la mediació i sondeja les parts per si estan disposades a perllongar-la.El resultat més palpable per als barcelonins del bloqueig que es viu al metro serà, ara com ara, la nova vaga del dilluns. Com és habitual, circularan el 40% dels trens de 7.00 h a 9.00 h i de 16.00 h a 18.00 h, i el 20% de 20.30 h a 22.30 h, segons TMB . L'empresa adverteix cada setmana que els serveis essencials són "insuficients" per absorbir tota la demanda, motiu pel qual recomana utilitzar mitjans de transport alternatius, i recorda que les alteracions comencen abans i s'allarguen fins després de l'horari de les aturades.El comitè d'empresa ha acudit aquest divendres a Treball per explicar els motius del seu rebuig a la darrera via que havia plantejat el Govern per solucionar el conflicte, sotmetre's a un arbitratge voluntari, cosa que TMB veia amb bons ulls. L'empresa també s'ha reunit amb Treball, que ha plantejat a les parts si estarien disposades a acceptar que el departament perllongui la seva tasca de mediació, ara interrompuda, amb una negociació acotada en el temps, segons fonts coneixedores, i ha donat fins al dimarts perquè comuniquin la seva decisió.Aquesta via semblaria topar amb l'anunci que va fer aquest dijous la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. Va afirmar que reunirà la setmana vinent el seu consell d'administració per abordar "nous escenaris" per posar fi a la situació de "bloqueig" que viu la negociació del conveni, però no va concretar quines serien les possibilitats d'actuació. TMB també ha evitat revelar quines opcions sospesa l'empresa, més enllà de concretar que el consell d'administració se celebrarà el dimecres.Mentrestant, la factura de les aturades segueix creixent. L'alcaldessa, Ada Colau, va revelar en el ple de juny que, a causa de vuit jornades d'aturades, s'havien perdut 1,4 milions de passatgers, i 546.000 euros a TMB . Per cada dilluns de vaga, el sistema integrat de transport públic de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) té unes pèrdues econòmiques de 100.000 euros, segons un informe de l'ATM a les quals ha tingut accés l'ACN, de manera que les pèrdues ja sumen 900.000 euros.Pel que fa als passatgers, els dilluns de vaga l'ATM en registra 164.000 menys que qualsevol altre dia laborable, una baixada del 5,5%. En concret, l'informe assenyala que cada dia d'aturades suposa una pèrdua de 235.000 viatgers al metro i de 13.000 a FGC. D'altra banda, les aturades fan guanyar viatgers als autobusos (66.500 als de TMB i 13.000 als de l'Àrea Metropolitana), Renfe (3.500) i Tram (1.000) i sobretot al transport privat, amb un creixement de la congestió a les principals carreteres d'accés a Barcelona. La B-23, la C-58 i la C-31 a Badalona són les vies més afectades.

