Robert Denda al costat de Josep Maria Piqué de La Salle Technova, Ignacio Huici de KIC InnoEnergy i les start-ups participants. Foto: ENDESA

L'empresa multinacional productora i distribuïdora d'energia elèctrica i de gas, Enel, ha escollit la ciutat de Barcelona per donar la benvinguda a la seva primera edició de "The Enel Start Up Summit".L'esdeveniment, realitzat a la Central Catalana d'Electricitat i actual seu de l'empresa del sector elèctric Endesa, ha estat presidida per Robert Denda, responsable de tecnologies desenvolupades i aplicades a les xarxes de distribució mundial d'Enel-Endesa i director del departament de R+D. Denda ha especificat, durant una breu trobada prèvia amb la premsa, quins són els objectius de la cimera, destacant la necessitat d'abordar alguns reptes de la companyia en l'àmbit de la digitalització de xarxes.De fet, aquests reptes s'han classificat al voltant d'una sèrie de propòsits com el monitoratge remot de la xarxa, els manteniments predictius, el mesurament d'energia i les pèrdues d'energia, així com la major rellevància dels clients digitals, els quals "poden ser participants actius". En paraules de Denda, "el rol entre els usuaris i les empreses serà cada vegada més bidireccional gràcies a les noves tecnologies".És per això que amb la intenció de millorar la seva competitivitat global el grup Enel-Endesa ha organitzat l'acte "The Enel Start Up Summit", una sessió que ha servit de pont per connectar amb diferents empreses innovadores alhora que conèixer les seves idees i oferir col·laboració.L'acte ha comptat amb el suport de La Salle Technova i Kic InnoEnergy, incubadores que ofereixen el seu reforç a fi d'accelerar el creixement i assegurar l'èxit d'aquests projectes. "Un innova sap quins problemes té o quines oportunitats es perden", destaca Josep M. Piqué, president executiu de la Salle Technova.A la trobada hi han participat un total de 9 empreses emprenedores del camp de la previsió (forecasting), la impressió 3D, la intel·ligència artificial o l'anàlisi de negoci, entre d'altres.Els líders i responsables de cada "start-up" (Nnergix, Sfy, Bcn 3d Tech, Wattabit, Dexma, Eneida, Nexiona, DCBrain i Take-U) van defensar els seus productes durant 5 minuts oferint i aportant diferents ofertes del camp tecnològic.Les "start-up" per les quals el Grup Endesa finalment va apostar van ser Sfy , dissenyadors de smarts glasses i empresa d'ideació, disseny i desenvolupament d'aplicacions mòbils mitjançant l'ús de sistemes VR/AR - Virtual Reality/Augmented reality- i realitat barrejada; Nexiona , empresa especialitzada en Internet de les Coses (IoT) processes -interconnexió digital d'objectes- amb el seu sistema MIIMETIQ LITE, xarxa destinada a construir sense necessitat de recórrer a la programació aplicacions i plataformes per a múltiples inquilins; i finalment Eneida , pime innovadora fundada a Portugal que va presentar DeepGrid, un dispositiu intel·ligent que, a fi d'optimitzar la xarxa elèctrica, rep i processa dades de sensors intel·ligents, gestiona el sistema i proporciona informació als clients web a través del seu API REST.Les tres "start-ups" finalistes tindran, gràcies a una línia d'acció comuna amb les incubadores, una àmplia gamma de recursos i serveis mitjançant els quals s'intentarà garantir l'èxit dels diferents projectes.

