Un soldat de l'exèrcit espanyol, al mig de turistes. Foto: ACN



Uns turistes observen el vaixell des d'on s'han iniciat les maniobres. Foto: ACN



Maniobres de l'exèrcit espanyol a l'Escala. Foto: ACN

L'exèrcit espanyol i la Guàrdia Civil han fet aquest divendres unes exhibició militar davant les costes de l'Escala (l'Alt Empordà). L'actuació simulava un exercici d'assalt a la línia costanera on els militars i el cos policial s'han llençat a l'aigua i han fet ràpel a l'illa Mateua carregats amb tot l'equip, incloses armes. Després, han arribat nedant a la costa i han accedit a les instal·lacions del càmping Illa Mateua, l'establiment que els ha convidat a fer l'activitat com un "element més d'animació" dels que realitzen al complex.En total, hi han participat 17 militars i sis membres del Grup Especial d'Activitats Aquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil. L'exhibició ha aplegat nombrosos clients a la zona de la piscina des d'on s'han pogut veure les maniobres.A banda dels exercicis, el càmping també ha acollit una exposició amb material militar per explicar la història de la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà).

