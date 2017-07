El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres que l'administració catalana dona per tancada la primera fase de desplegament de la Hisenda catalana amb la signatura de nou convenis amb les diputacions. "A partir de l'1 de setembre, l' Agència Tributària de Catalunya (ATC) assumirà tota la gestió de tributs propis i cedits", ha destacat Puigdemont després d'una reunió a Palau amb tots els presidents dels ens supramunicipals en la qual també ha assistit el vicepresident Oriol Junqueras. La idea, segons l'executiu, és tenir les "eines preparades" pels passos que han de venir "properament", en referència implícita al referèndum de l'1 d'octubre "La Hisenda catalana no és només un instrument de recaptació, sinó els engranatges d'un sistema millor. No volem una rèplica de la hisenda espanyola, cal que tingui amb transparència i professionalitat, vocació i eficiència", ha destacat el president, que ha indicat que la recaptació estatal està set punts per sota de l'eurozona. "Això erosiona la cohesió social. Cal millorar en intercanvi d'informació", ha assegurat Puigdemont. "Estem posant-hi les peces", ha destacat el president, que s'ha posicionat en contra dels paradisos fiscals. L'acte ha estat sense preguntes i s'ha celebrat a la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat just després de la reunió.Junqueras ha assegurat que al setembre es disposarà de 750 treballadors, 22 oficines amb personal propi i un sistema informàtic per tal de funcionar millor en relació als tributs catalans. "Es funciona amb els ritmes previstos. Som conscients que molta gent dubtava dels compromisos. Els objectius que tenen aquestes eines són els objectius d'una màxima proximitat i buscar el servei als ciutadans", ha destacat el vicepresident. "Es tracta de generar sinergies amb les institucions i tenir la voluntat ferma de la lluita contra el frau fiscal", ha indicat el dirigent d'ERC, que ha apuntat que cal "preparar" el país pels reptes de futur relacionats amb la Hisenda.Segons Puigdemont, la Generalitat només gestiona un 10% dels impostos que paguen les empreses a Catalunya, cosa que "perjudica" els interessos a l'hora de fer promoció econòmica i a l'hora de preservar el medi ambient i mantenir l'estat del benestar. El president també s'ha queixat del dèficit fiscal, situat en el 8% del PIB i que equival al voltant de 16.000 milions d'euros anuals.Durant la reunió, a la qual han acudit tots els presidents de diputació a excepció del de Tarragona, Josep Poblet, ha servit per signar nou convenis. L'ATC gestionarà "directament" la recaptació executiva en col·laboració amb les diputacions, i es convertirà en el principal organisme recaptador de deutes de l'administració catalana. "Passarà de ser client de l'administració estatal a gestionar els seus propis deutes", sosté la nota de premsa que s'ha fet pública deprés de la reunió. De fet, podria arribar a encarregar-se de 850.000 deutes en els propers temps.Els convenis també estipulen un intercanvi d'informació tributària per lluitar contra el frau i la morositat fiscal, "garantint la protecció de les dades". Sis dels documents signats tenen a veure amb la implantació de vuit punts d'atenció al contribuent en el marc del desplegament territorial de l'ATC. Aquestes són vuit de les tretze oficines compartides que l'administració catalana obrirà de la xarxa Tributs de Catalunya a principis del mes de setembre. N'hi haurà a Berga, Solsona, Móra d'Ebre, Olot, Ripoll, Tremp, Valls i El Vendrell.

