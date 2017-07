La gorra de Mario Bros utilitzada pels detinguts juntament amb la droga requisada per la policia Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos joves per presumptament vendre droga disfressats del popular personatge de videojocs, Mario Bros. Agents de la comissaria de Blanes (Selva) en van detenir un d'ells, de 28 anys i veí de Piera (Anoia), el passat 30 de juny mentre duien a terme un patrullatge preventiu de paisà a la zona lúdica de Lloret de Mar. Segons el relat policial, allà van observar un individu que anava vestit de Mario Bros, amb una samarreta amb el nom i el logotip, així com un bigoti idèntic al del personatge.Als agents els va cridar l'atenció el fet que mostrava el contingut d'una bossa que portava als turistes. Després de parar atenció, els mossos van veure com oferia droga a les persones que se li acostaven i a una d'aquestes va acabar venent-li marihuana. Immediatament els mossos el van interceptar i escorcollar. Portava vuit bossetes de plàstic amb marihuana, una bossa amb 25 cabdells de la mateixa substància, 15 pastilles de color rosa i 315 euros en bitllets fraccionats.Posteriorment els policies van descobrir que el detingut utilitzava una aplicació de missatgeria mòbil per oferir droga. Anunciava que aquella nit aniria caracteritzat com el personatge d'un videojoc pels carrers de Lloret de Mar, de manera que els compradors interessats l'havien de buscar i localitzar per obtenir la droga. El detingut va passar el dia 30 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.El 2 de juliol, els Mossos van detenir el mateix home pel mateix il·lícit penal. En aquesta ocasió anava acompanyat d'un home de 33 anys amb domicili desconegut, que també va ser detingut. A mitja nit del mateix dia, una patrulla va veure sortir d'un hotel cèntric de Lloret de Mar dues persones que portaven una maleta i tenien una actitud sospitosa, com si vigilessin si algú els seguia. Els agents van reconèixer un d'ells, com el jove detingut dos dies enrere, ja que anava parcialment disfressat del mateix personatge.Els policies els van aturar i identificar quan es disposaven a pujar a un cotxe que estava estacionat. Seguidament els van escorcollar i van localitzar-los 702 comprimits de diferents colors i formes d’èxtasis, 107 ampolletes i tubs de líquid, 781 grams de marihuana i cabdells, 77 grams de cocaïna valorada, múltiples bosses de precinte de plàstic buides, una pipa de vidre, tires reactives i 125 euros en bitllets fraccionats.Els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefarents la droga comissada estaria valorada en uns 21.126 euros.Els detinguts, un d’ells amb antecedents, van passar el dia 3 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

