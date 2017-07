El secretari Joan Anton Font (d'esquena) durant la celebració d'un plenari Foto: Jonathan Oca

El secretari municipal de l'Ajuntament de Tarragona, Joan Anton Font, farà arribar una carta aquest divendres al secretari d'estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, en la qual assegura que "el seu ofici s'assembla més a una amenaça que a una oferta col·laborativa". Segons avança El Punt Avui , Font respon a la missiva que el govern espanyol ha fet arribar aquesta setmana uns 1.500 secretaris i interventors dels municipis, consells comarcals i diputacions catalanes El secretari del consistori tarragoní recorda que en el text rebut s'indicava l'obligació de respectar "la legalitat constitucional" i les sentències del Tribunal Constitucional pel que fa al referèndum. Font li etziba que el sorprèn les seves línies i li argumenta amb cinc punts jurídics.Per una banda, Font li recorda que s'està avançant als esdeveniments perquè encara no hi ha una norma existent (la de convocatòria de referèndum) i que "s'aventura a dir quecontradiu diversos articles de la Constitució". En aquest sentit li diu que "es manifesta una interpretació d'una norma inexistent".A més, el secretari li diu que "es posa en dubte la correcta actuació d'un col·lectiu professional" i li recrimina que no el protegeixi sinó que "els interpel·la i els posa al centre d'atenció, creant una sensació que en res beneficia una actuació imparcial i neutral de secretaris i interventors" i a sobre, els demana "la nostra col·laboració per assegurar el compliment de la legalitat constitucional i preservar la destinació dels fons públics.". Sobre això, font li etziba que "actualment, en el nostre ordenament jurídic no existeix l'advertiment d'il·legalitat, i en el dubtós cas que participem en alguna actuació relacionada amb un futurible referèndum" i que, com a molt, "hi ha l'opció d'informar sobre la legalitat de l'actuació".Per últim, el secretari de l'ens tarragoní, diu a Bermúdez que fa una referència a una dependència funcional de Secretaris i Interventors amb relació a l'Administració General de l'Estat "inexistent". Segons Font, "no està previst en cap norma, ni s'exerceix aquesta dependència" i li recorda que "estem integrats en l'estructura orgànica i funcional de les corporacions en les quals prestem els nostres serveis".A més, després de dir-li que el text li "sembla una amenaça", Font li recorda els sis punts del codi ètic del col·lectiu del qual forma part i els principis pels quals es belluguen, com són la integritat, l'objectivitat i proporcionalitat, vetllant per l'equilibri entre la complexitat de les decisions a adoptar, entre altres.Font clou la carta dirigida a Bermúdez dient-li que no tingui cap dubte que ell actuarà d'acord amb aquests principis i alhora li demana que "en cap cas sotmetin a pressió l'actuació de Secretaris i interventors, que en qualsevol cas només pot afectar negativament a l'exercici de les nostres funcions amb l'objectivitat, neutralitat i imparcialitat que requereixen".

Carta de Joan Anton Font adreçada al secretari d'estat per a les Administracions Territorials, Roberto Berm... by naciodigital on Scribd

