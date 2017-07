Seb Montaz Rosset, el càmera especialista en aventura i muntanya, és el fidel escuder de Kilian Jornet. El segueix allà on vagi i és la peça fonamental perquè les seves gestes es puguin immortalitzar en vídeo o fotos.El càmera ha publicat ara dos vídeos espectaculars de l'entrament “salvatge”, com ell mateix el qualifica, del corredor català. A les imatges es veu Jornet saltant i corrent a tota velocitat per la prima i arriscada cresta d'una muntanya,

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)