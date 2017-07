Iñigo Méndez de Vigo, ministre portaveu. Foto: Europa Press

El govern espanyol diu que "el referèndum no se celebrarà", però continua sense explicar com el pensa impedir. Malgrat la insistència dels periodistes, el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo no ha anat més enllà de dir que "estem a l'espera del que faci els secessionistes. Fins ara només hi ha anuncis d'anuncis". Ha afegit que "si segueixen endavant, actuarem".Segons Méndez de Vigo, la llei del referèndum presentada per l'executiu català busca "la ruptura a Catalunya", no només la ruptura amb Espanya. Així ho ha expressat el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo després del consell de ministres celebrat aquest divendres. El ministre ha afirmat que la llei vol sotmetre la majoria dels catalans "als dictats d'una minoria que ha perdut el sentit de les coses".Per Méndez de Vigo, els dirigents sobiranistes no atenen ni els criteris de les institucions catalanes: "Ni escolta els lletrats del Parlament, que van dir que les partides pressupostàries destinades al referèndum eren anticonstitucionals i que el TC ha anul·lat". Méndez de Vigo s'ha referit a la decisió del Consell de Garanties Constitucionals, "que els ha dit per unanimitat que el procediment d'aprovació exprés de la llei de transitorietat és anticonstitucional".Méndez de Vigo ha dit que es tracta d'una llei que "no ha estat aprovada, ni s'ha presentat al Parlament, ni està signada per cap membre del Govern, ni en sabem l'autoria". El ministre portaveu ha dit que s'està assistint a la presentació d'uns documents que "manquen de les més elementals garanties jurídiques".El ministre ha dit que el govern espanyol fa una crida a la "racionalitat" i ha recordat que "un referèndum d'autodeterminació no té cabuda a la Constitució", és "il·legal" i no es pot celebrar: "No hi ha ni urnes, ni cens, ni junta electoral, ni poden participar els funcionaris públics, ni es fixa cap quòrum de participació ni cap diferència de vot". Méndez de Vigo ha dit que si només votés una persona en aquest referèndum, ja es podria proclamar la "República independent de Catalunya".Méndez de Vigo ha volgut emfasitzar que en el tema de Catalunya el govern no està sol i s'ha referit a la trobada d'ahir de Rajoy amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , tot subratllant la coincidència essencial en què el referèndum és "il·legal". En el transcurs de la roda de premsa, ha planejat el dubte sobre fins a on arriba el consens amb el PSOE sobre el tema de Catalunya.Preguntat sobre les iniciatives que pugui emprendre el PSOE davant la situació a Catalunya, Méndez de Vigo s'ha limitat a dir que "les estudiarem amb molt de gust". No ha volgut donar concrecions sobre la reunió Rajoy-Sánchez ni si es va parlar sobre la possible aplicació de l'article 155 , però ha dit que va ser una reunió que no va entrar en detalls.El consell de ministres d'avui ha estat presidit per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ja que Mariano Rajoy assisteix a la cimera del G-20 que se celebra a la ciutat alemanya d'Hamburg.

