Un nadó d'un any i mig està ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona després que el passat dimecres es precipités des d'un primer pis del bloc número 5 del carrer Júpiter. Segons apunta Segre, el nen va pujar al sofà i va llençar-se al buit tot i que hi havia gent a casa en aquell moment.Segons explica el pare del nadó al rotatiu, acabaven de fregar i hi havia la finestra oberta, i poc després va trucar la fornera del barri per alertar que el nen havia caigut i havia impactat contra la part davantera d'un vehicle.Davant d'aquesta situació, el menor va ser traslladat pel seu pare a l'Arnau de Vilanova, des d'on va ser portat fins a l'hospital barceloní, on està en observació. El nadó va patir un fort cop al cap i té ferides en un ull.

