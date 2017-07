Dos estudis internacionals publicats a la revista Nature han demostrat els beneficis clínics de dues vacunes personalitzades contra el càncer, encara en desenvolupament i adreçades a tractar pacients amb melanoma, el càncer de pell més agressiu.Als últims anys, els experts han assenyalat que la millor alternativa per destruir les cèl·lules tumorals sense danyar les sanes és la immunoteràpia, que s'encarrega de mobilitzar el sistema immunitari del pacient per fer front específicament a les cèl·lules cancerígenes.El problema, segons han reconegut els autors d'aquest treballa, és que el tumor de cada pacient té un conjunt únic de mutacions que primer s'han d'identificar, la qual cosa requereix estratègies personalitzades de vacunació.En el primer dels treballs, liderat per l'Institut del Càncer Dana-Farber i l'Institut Broad (tots dos dels Estats Units), els experts van fer un assaig clínic de fase I en sis persones afectades de melanoma, els tumors dels quals havien estat extirpats per cirurgia i que es consideraven d'alt risc de recurrència, segons informa l'agència Sinc.La vacuna provada, coneguda com Neovax, va provocar una forta activats dels sistemes immunitaris dels pacients, amb efectes secundaris insignificants. Les vacunacions es van iniciar 18 setmanes després de la cirurgia. Els resultats apunten que quatre dels sis pacients tractats no van mostrar recurrència en els següents 25 mesos.En els altres dos pacients, el càncer dels quals s'havia escampat als pulmons, la malaltia va reaparèixer després de la vacunació. En aquest moment, es va iniciar un altre tipus de tractament (teràpia de control, anti-PD-1) amb el fàrmac pembrolizumab i tots dos pacients van tenir una regressió completa del tumor i ja s'han curat.La vacuna, feta a mida per a cada pacient, contenia fins a 20 neoantígens personalitzats del tumor. Mentre que els antígens són molècules que estimulen el sistema immunitari, els neoantígens són l'objectiu per a una resposta immune antitumoral.“Són molècules produïdes per mutacions de l'ADN que estan presents en les cèl·lules cancerígenes, però no en les cèl·lules normals. Per això, són els objectius ideals per a la teràpia immune”, ha explicat a Sinc Catherine Wu, investigadora de l'Institut del Càncer Dana-Farber i autora principal del primer treball.En el segon dels treballs, realitzat per experts de diverses institucions alemanyes, es recull l'assaig en fase I de la primera aplicació humana d'una vacuna basada en ARC personaliltzat.Aquesta nova estratègia de vacunació, realitzada en 13 pacients amb melanoma, està dirigida als antígens del càncer anomenats neoepítops, que són fragments proteïnics que poden ser reconeguts pel sistema immunitari i que serveixen com a marcadors per identificar i lluitar contra el càncer.Segons Ugur Sahin, primer autor de l'estudi i investigador a l'empresa alemanya BioNTech, en tots els participants la vacuna augmenta la immunitat contra alguns dels antígens tumorals específics de cada pacient.Així, els resultats revelen que vuit dels 13 participants van quedar sense tumor als 23 mesos. Els cinc restants van presentar recaigudes abans d'iniciar la vacunació amb neoepítops. Dos d'aquests pacients van experimentar respostes objectives després de la vacunació i un d'ells va tenir una resposta de regressió tumoral completa, després de l'administració seqüencial de la vacuna i de la teràpia anti-PD-1.“La vacuna va provocar molts pocs efectes secundaris, tots d'intensitat lleu. És a dir, la vacuna és molt segura”, explica Sahin, qui fruit d'aquestes dades veu necessari iniciar estudis addicionals “abans que aquesta teràpia pugui ser validada completament com a opció de tractament potencial”.

