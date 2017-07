Podem Catalunya es desmarca de la posició que debatran aquest dissabte els "comuns" i pensa participar "activament" en el referèndum de l'1 d'octubre, entenent-la "com una mobilització social políticament legítima". La formació farà campanya per cridar a la participació, però no demanarà votar "sí" ni per cap altra opció, ja que "Podem no és una força independentista", ha ressaltat aquest divendres el secretari general del partit a Catalunya, Albano Dante Fachin, en roda de premsa.La posició de Podem es va decidir aquest dijous per unanimitat en el Consell Ciutadà, que va aprovar un document de vuit punts sobre el referèndum. Contrasta amb la que debatran el dissabte a Catalunya en Comú , que treu rang a la consulta i considera que "no és el referèndum que Catalunya mereix i necessita". Fachin ha evitat valorar la proposta dels "comuns" fins que el debat no s'acabi, però considera que comparteixen la consciència que la mobilització forma part important del seu ADN.El secretari general de Podem Catalunya ha afirmat que el referèndum que ha convocat la Generalitat tampoc és el de la seva formació, però considera que "no es pot girar l'esquena" als milions de persones cridades a expressar la seva opinió a les urnes. Atribueix la impossibilitat de celebrar un referèndum acordat a "l'actitud irresponsable del PP", fet davant del qual creu que no val l'equidistància. "Les forces progressistes no podem romandre neutrals", ha defensat.A Podem consideren que "no és factible" que el referèndum sigui vinculant, i Fachin considera que "difícilment es pugui declarar la independència efectiva si hi ha un estat que no ho reconeix". En tot cas, més enllà quin sigui el resultat, creu que una participació massiva seria "un missatge polític que deixarà en evidència l'immobilisme del PP", i que han de participar i cridar a fer-ho. "Podem Catalunya no pot girar l'esquena davant un escenari on milions de persones estan cridades a expressar la seva opinió a les urnes", ha afirmat.En el document dels vuit punts, Podem afirma que entén l'estat com plurinacional, i defensa "el dret legítim a decidir de Catalunya". Subratlla que, "tot i el desacord en les formes, contingut, contradiccions i manca de garanties jurídiques i reconeixement internacional", fa una crida a l'esperit del 15M per fomentar la participació l'1 d'octubre "com a element de protesta ciutadana contra l'immobilisme i autoritarisme del govern del PP".Afegeix que farà una campanya cridant al debat i participació, i "vetllant perquè tots els posicionaments democràtics siguin escoltats". Considera que el PP, amb el suport de C's, i "com a representant del govern més corrupte d'Europa, no té legitimitat per amenaçar ni boicotejar una consulta ciutadana". També precisa que són conscients "de la instrumentalització política del referèndum per part del Govern i la seva manca evident de projecte de país".

