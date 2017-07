Representants d'entitats de memòria històrica i diputats, al Parlament Foto: ACN

Una jornada històrica va tenir lloc al Parlament de Catalunya el passat 29 de juny. El ple va aprovar per unanimitat la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que anul·lava els 63.961 consells de guerra del franquisme celebrats entre 1938 i 1978 . Ara, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha publicat el llistat exhaustiu amb els 65.590 noms de les persones i les 15 entitats condemnades.Tal com ha informat la Generalitat en una nota de premsa , la publicació de la llista es deu a l'aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes durant la dictadura de Franco. Aquesta llei l’encomana a fer pública una relació de persones a les quals es van instruir procediments judicials militars (consells de guerra, diligències prèvies i similars) i també l'autoritza a actualitzar la llista si l’Arxiu Nacional té coneixement de l’existència de processos que no s’han inclòs en la relació inicial.La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament: 66.590 són persones físiques i 15 són persones jurídiques. Hi ha persones a les quals es va instruir més d’un procediment. Així doncs, la relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. També inclouen les persones que van ser executades entre les quals Lluís Companys, president de la Generalitat.

Llistat amb els 66.590 noms de víctimes dels judicis franquistes by naciodigital on Scribd

