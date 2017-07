en què els polítics de Junts pel Sí van explicar els seus plans de cara al referèndum previst pel proper dia 1 d’octubre. El PSC fins i tot ha demanat que la televisió pública proposi algun mecanisme compensatori per als partits no independentistes, els contraris al "sí" del referèndum, vaja. Això és, interpreto, un posicionament molt clar per a iniciar la campanya electoral per a demanar el "no". La qual cosa seria, per simple normalitat democràtica, una bona notícia.No crec que els partits polítics que s’han queixat pretenguin posar en marxa cap campanya pel "no", sinó que senzillament s’han queixat. Punt i final. S’han queixat, empipats, perquè no són independentistes i consideren que l’acte de dimarts emès per TV3 era un pur acte de propaganda electoral. Per dir-ho ras i curt, no crec que fos això. Més enllà de les opinions que un pugui tenir –també jo- sobre el contingut d’allò que es va explicar, sobre la posada en escena i sobre el pes –o buidor- polític que proposava, no em va semblar fora de lloc que TV3 ho emetés en directe.I com a tal notícia era completament susceptible de ser emesa en directe. El criteri aplicat em va semblar estricament periodístic, ni partidista, ni polític, ni interessat, ni propagandístic. Unes persones que explicaven els seus plans de cara a l’horitzó immediat d’una data –l’1-O- que està marcada al calendari com un dia rellevant per al país. En un sentit o en un altre, amb unes connotacions o unes altres, amb les interpretacions, suspicàcies, goigs i empipaments que cadascú vulgui injectar-li, però el fet és el fet. I el periodisme –TV3 és un mitjà de comunicació- n’ha de donar fe.Potser sí. Però no em sembla una discussió gaire substancial. Atenent a criteris de noticiabilitat i de públic potencialment interessat en l’esdeveniment, està perfectament justificada la decisió de TV3. En altres ocasions sí que em sembla que s’ha incorregut en arbitrarietats, relliscades, excessos de zel, rampells propagandístics i aixecades de camisa però en aquesta ocasió, simple i clarament, no.

