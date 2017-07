El director de ficció original de Movistar+, Domingo Corral, ha assegurat que vol concretar "quan abans millor" una ficció en català. Corral ha explicat que l'operador té la voluntat de produir un film de producció pròpia en llengua catalana tot i que encara no "s'han fet avenços significatius". "Es triga molt a desenvolupar una bona ficció, però la voluntat existeix i m'agradaria concretar-la com més aviat millor", ha apuntat Corral.Durant la presentació de la sèrie Mira lo que has hecho, Corral ha avançat que Movistar+ presentarà aquest setembre una sèrie ambientada en l'època de la transició rodada íntegrament a Barcelona. La ficció se situarà entre finals dels 70 i principis del 80. Fonts de l'empresa han apuntat que estan programant la temporada 2019 i la 2020 i que tenen una vintena de projectes en estudi.

