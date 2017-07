Millo, que ha testificat perquè en el moment dels fets era portaveu del PP a la cambra catalana, també ha demanat al Govern que "rectifiqui" i ha avisat que els polítics que tirin endavant la consulta vinculant deixaran d'estar "capacitats per representar" Catalunya i quedaran "inhabilitats com a interlocutors" davant del govern espanyol. Preguntat pels periodistes, el delegat de l'executiu de Mariano Rajoy a Catalunya ha assegurat que "no estem en el supòsit" d'aplicar



En la seva declaració, que segons fonts judicials ha dut a terme llegint malgrat que la llei no ho permet, Millo ha afirmat que la presidenta del Parlament "va intentar situar-se per damunt de la legalitat contravenint les sentències del TC", com ell mateix ha explicat posteriorment.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha sentenciat aquest divendres que "a Catalunya mai hi haurà un referèndum d'independència ni una legalitat paral·lela". Millo s'ha mostrat així de taxatiu després de declarar aquest divendres com a testimoni al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el marc de la investigació contra els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que inclou la seva presidenta, Carme Forcadell, per permetre una votació sobre el referèndum unilateral malgrat les suspensions del TC.Millo, que ha testificat perquè en el moment dels fets era portaveu del PP a la cambra catalana, també ha demanat al Govern que "rectifiqui" i ha avisat que els polítics que tirin endavant la consulta vinculant deixaran d'estar "capacitats per representar" Catalunya i quedaran "inhabilitats com a interlocutors" davant del govern espanyol. Preguntat pels periodistes, el delegat de l'executiu de Mariano Rajoy a Catalunya ha assegurat que "no estem en el supòsit" d'aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola que permetria al govern central suspendre l'autonomia de Catalunya.El delegat també ha criticat que la voluntat de Junts pel Sí d'aprovar la llei del referèndum per lectura única, cosa que ha considerat "antidemocràtica", i ha celebrat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que dijous va qüestionar aquesta via de tramitació. Per Millo, aquest és "un altre indici" que el sobiranisme "pretén actuar al marge del sistema democràtic vigent" i ha assegurat que els seus responsables "retran comptes" davant la justícia. En aquest sentit, ha obert la porta a futurs incidents d'execució si es continuen incomplint les advertències i resolucions del TC.En la seva declaració, que segons fonts judicials ha dut a terme llegint malgrat que la llei no ho permet, Millo ha afirmat que la presidenta del Parlament "va intentar situar-se per damunt de la legalitat contravenint les sentències del TC", com ell mateix ha explicat posteriorment.

El vicepresident segon de la mesa també va fer constar que, a parer seu, les resolucions del TC impedien la votació per la qual la Fiscalia acusa de desobediència i prevaricació la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Corominas, el vicepresident tercer, Joan Josep Nuet, la secretària primera, Anna Simó, i la secretària quarta, Ramona Barrufet.

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha estat el següent en comparèixer davant la magistrada instructora del cas, també com a testimoni. A la sortida, també ha fet referència al dictamen del CGE i ha afirmat: "No es pot derogar la Constitució i l'Estatut per lectura única". De fet, per Carrizosa, la decisió d'aquest òrgan consultiu és un "zasca" per a Junts pel Sí i la CUP. "Hauria de ser un bany de realitat", ha insistit.El passat 23 de juny, va declarar el vicepresident segon de la mesa, José María Espejo-Saavedra, que va afirmar que el reglament del Parlament no es pot interpretar al marge de les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) Un dels arguments esgrimits pels sobiranistes és que no podien evitar la votació de la resolució sobre el referèndum perquè l'anàlisi previ de la mesa s'havia de limitar a verificar-ne la "congruència" amb el discutit prèviament. En aquest cas, la resolució tenia relació amb el compromís del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la consulta vinculant expressat en seu parlamentària. Espejo-Saavedra, tanmateix, va argumentar a la sortida del TSJC que aquesta norma parlamentària no és una "illa jurídica" que es pugui interpretar sense tenir en compte les suspensions del Constitucional.En la mateixa línia es va expressar el socialista David Pérez, secretari segon de la mesa, que a la sortida del TSJC va explicar que es va mostrar contrari a la votació perquè hi havia "resolucions del parlament afectades pel TC". "La sentència era claríssima", ha reblat.Aquest va ser el segon cop que els dos diputats de C's i PSC van de declarar com a testimonis en aquest procediment. El primer cop que van comparèixer davant la magistrada instructora del cas va ser el desembre passat. Mentre que Espejo-Saavedra va assegurar que va advertir Forcadell que cometia "frau de llei" , Pérez va evitar fer valoracions sobre l'actuació de la presidenta del Parlament.Les declaracions d'aquests dos diputats van arribar després de les compareixences en qualitat d'investigats de la resta de membres de la mesa. Forcadell i Simó van defensar el 8 de maig que el procediment "atempta contra la separació de poders" i van fer valdre la seva inviolabilitat parlamentària. El 12 de maig va ser el torn de l Corominas i Barrufet. Ells van optar per plantar-se davant del tribunal i van evitar allargar les seves declaracions. L'últim en declarar com a investigat va ser Nuet el 12 de juny, que va defensar-se assegurant que ell no va actuar com a "independentista" sinó com a "demòcrata" i que calia respectar la llibertat d'expressió.Fons judicials presents en la compareixença d'aquest divendres d'Espejo-Saavedra i Pérez van detallar que els dos parlamentaris van evitat entrar en el "debat de fons" sobre la els drets fonamentals i que es van mostrar plenament obedients al TC.

