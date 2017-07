Sembla un acudit però no ho és, és totalment real. Un home ha estat condemnat a nou mesos de presó i a 15 mesos sense carnet per conduir begut i desobediència i insults a l'autoritat, segons explica La Voz de Galicia Els fets van passar a la Corunya el 10 de maig de 2015 i ara s'ha conegut la resolució judicial. Uns agents de la policia local van veure un home que conduïa una moto amb evidents signes d'haver consumit alcohol, ja que gairebé no es podia aguantar de peu. Li van donar l'alto i aquest, en comptes d'aturar-se, es va donar a la fuga, en una persecució pels carrers de la ciutat en la que no va respectar semàfors vermells ni límit de velocitat, arribant a conduir a més de 100 km/h. El motorista, però, va perdre el control i va caure.Els agents el van aixecar del terra, tot i que l''home va mostrar una actitud totalment agressiva. “Quan estigui lliure, vaig per a vosaltres i us obro el cap”, va dir.Tot seguit, es va procedir a fer-li la prova d'alcoholèmia, però l'infractor es va limitar a posar-se l'aparell a la boca, sense bufar. Va ser llavors quan els agents li van advertir que si continuava amb aquesta actitud seria denunciat. La seva resposta va ser sorprenent: es va baixar els pantalons, va mostrar els genitals als agents i els va dir “bufa aquí”.Els agents van contestar que se l'emportaven al jutjat per manca de respecte. I el motorista va insistir: “Doncs el jutge també pot venir a bufar aquí”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)