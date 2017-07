Tot i no haver rebut explicacions clares dls motius, seguirem treballant pq s'esmeni: la pluralitat és un valor necessari a la nova política — Joan Giner (@giner_joan) 7 de juliol de 2017

A Podem Catalunya continua la tensió interna, i no sembla que hagi de desaparèixer a curt termini. La direcció encapçalada per Albano Dante Fachin ha dut a terme una nova remodelació de l'executiva arran de les discrepàncies entre els diferents sectors del partit. Fachin ha decidit rellevar el secretari polític de la formació, Joan Giner, com ell diputat de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) i amb qui fa tàndem al Parlament. Giner és el número dos en l'estructura del partit i ha estat relegat a un càrrec menor, tal com han apuntat fonts de Podem Catalunya aGiner és la cara més visible de Revolta Global, el corrent anticapitalista de Podem Catalunya. En les últimes setmanes, aquest sector havia incentivat la participació en el referèndum de l'1 d'octubre, que Podem Catalunya considera una mobilització legítima però sense caràcter vinculant. Revolta Global entén que "la celebració d’un referèndum desobedient pot ajudar a fer efectiu el dret a l’autodeterminació, la conquesta de les sobiranies i aprofundir en la crisi de règim". Segons les fonts consultades, aquest dijous es va celebrar una reunió de la direcció del partit "tensa" en què van emergir les diferències entre Giner i Fachin.Però el relleu del secretari polític no és l'únic canvi executat pel secretari general. Fachin també ha rellevat Enver Aznar, secretari de formació, Andreu Escobar i Gertrudis Conde. En lloc seu, accedeixen a la direcció la diputada Àngels Martínez, persona de la màxima confiança de Fachin, i Manel Cónsola, responsable d'organització de la demarcació de Lleida. Amb anterioritat, Fachin ja havia apartat del consell de coordinació executiu Marc Bertomeu , líder del partit a Barcelona i integrant de la candidatura de Jéssica Albiach a les primàries de Podem. Després, Bartomeu també va deixar de ser assessor del grup parlamentari de CSQEP.Les veus crítiques amb la gestió de Fachin s'han incrementat des que el secretari general de la formació lila va trencar l'acord amb els "comuns" i es va desmarcar de la confecció del nou partit de l'esquerra alternativa. Com va avançar aquest diari , les bases ja han començat a recollir suports per forçar una assemblea que desautoritzi el secretari general.Joan Giner ha reaccionat a la notícia avançada pera través de Twitter. El diputat de Catalunya Sí que es Pot ha qualificat la decisió d'"error democràtic". "Hem treballat lleialment a la direcció de Podem tot i tenir-hi diferències", ha assegurat al mateix temps que ha afirmat que "seguiran treballant perquè s'esmeni: la pluralitat és un valor necessari a la nova política".Fachin s'ha referit a la remodelació de l'executiva en roda de premsa, i ha assegurat que Giner segueix a l'executiva. En concret, ha afirmat que passa a ser secretari d'Anàlisi Estratègic i Canvi Social, cosa que respon a "un canvi nominal" derivat del darrer congrés del partit a Vistalegre. "Més enllà de la denominació, la idea és la mateixa", ha subratllat.Preguntat per la piulada de Giner, ha defensat que no creu que sigui un error democràtic, ja que "una amplíssima majoria" del Consell Ciutadà va aprovar els canvis. A més, ha dit que Giner va votar a favor i ha estat un dels redactors del document que es va aprovar sobre el referèndum, i amb el qual Podem es compromet a participar "activament" en la consulta , però no demanarà votar "sí".

