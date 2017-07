Ray Stevenson, en una escena de la pel·lícula Foto: TVE

L'adaptació al cinema de La piel fría, una de les novel·les de més èxit de l'escriptor català Albert Sánchez Piñol, ja té el seu primer teaser. Aquest dijous, TVE i la productora Diamond Films van fer públic un tastet del que serà el film, que s'estrenarà el 20 d'octubre d'enguany i que ha estat dirigit pel francès Xavier Gens. Pel que fa als protagonistes, compta amb la presència dels actors David Oakes, Aura Garrido i Ray Stevenson, a més de John Benfield, Iván González o Ben Temple, entre altres.L'argument està protagonitzat per un activista de l'IRA que fuig i acaba arribant a una petita illa de l'oceà on només hi ha una cabana d'un meteoròleg i un far. Comparteix el territori amb un altre home, amb qui té una relació escassa. Cada nit, uns monstres marins ataquen el far. A causa de l'extrema pressió mental que reben a causa d'aquests atacs, ambdós s'acaben replantejant la seva relació amb aquests monstres i la seva existència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)