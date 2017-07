El grup automobilístic alemany Volkswagen ha informat que cridarà a revisió 766.000 vehicles a tot el món, després d'haver detectat un problema en el sistema de frenat, segons informa l'associació de consumidors FACUA El fabricant ha advertit que cal actualitzar un software als sistemes de control de frenat ABS/ESP instal·lat a les unitats afectades per a què el mecanisme per aturar el vehicle sigui completament fiable. De fet, en algunes proves portades a terme per la firma, s'ha constatat que els vehicles afectats no s'estabilitzen en determinades situacions de conducció límit.Només a Alemanya hi ha afectats uns 385.000 vehicles de les marques Volkswagen, Skoda iAudi, tot i que la majoria, uns 288.000, pertanyen a models de la primera firma.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)