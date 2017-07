La coordinadora de Solidaritat a les Terres de l'Ebre, amb Josep González Foto: Solidaritat

Solidaritat Catalana passarà a disposar d'una alcaldia, la de Rasquera (la Ribera d'Ebre), un cop aquest dissabte al migdia sigui investit el seu candidat, Josep Gonzàlez, pels pròxims dos anys. El nomenament és fruit del pacte de govern que els dos regidors de Solidaritat van tancar després de les eleccions amb els dos de CiU, que ha governat la primera meitat del mandat, i que va permetre desbancar de l'alcaldia la força més votada, ERC, amb tres regidors.El partit ha celebrat la consecució d'aquest càrrec municipal, l'únic que té a Catalunya en aquests moments. "Els mateixos que el PP i un més que Ciutadans, per posar uns exemples", assegura en un comunicat, tot recordant que, addicionalment, disposen de regidors en altres municipis, en alguns dels quals formant part del govern. La formació ha refermat el seu compromís "plenament a favor del referèndum de l'1 d'octubre" i ja ha anunciat que "col·laborarà en el que calgui", des de l'organització municipal, "per a la victòria del Sí".A l'acte d'investidura de Gonzàlez, aquest dissabte a les dotze del migdia, està previst que hi assisteixin membres de l'executiva nacional del partit per donar-li suport.

