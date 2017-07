El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha detectat un nou focus de cargol maçana o cargol poma (Pomacea sp.) al riu Ebre, concretament al terme municipal de Miravet, a la comarca de la Ribera de l’Ebre. Aquest nou focus es troba fora de la zona demarcada, que fins ara incloïa les comarques del Baix Ebre i Montsià, i, per tant, el DARP procedirà a l’ampliació oficial de la zona demarcada, que agafarà també els municipis de Miravet i Ginestar, de la Ribera d’Ebre.La detecció de 150 postes de cargol poma s’ha produït a un tram de 200 metres del marge esquerra del riu, a l’alçada del municipi de Miravet, 40 quilòmetres aigües amunt de la població de Tortosa. “El lloc on s’han trobat s’ha prospectat intensament i s’ha procedit a prendre accions immediates per a la seva erradicació”, segons ha informat el DARP en una nota de premsa. El cargol maçana està present al riu Ebre des de l’any 2010 i actualment es troba àmpliament distribuït entre el pont d’Amposta i la desembocadura. També s’han detectat focus puntuals estos darrers anys en el tram entre Amposta i Tortosa.El Departament d’Agricultura explica que fa temps que reclama aclarir qui té les competències en cada tram del riu Ebre per poder actuar i frenar la proliferació del cargol. Fa més d’un any que la Generalitat va reclamar al Ministeri aquest aclariment sobre les competències per poder ser més eficients en la lluita contra aquesta espècie invasora a les Terres de l’Ebre, i encara no ha obtingut resposta, segons apunta.“El DARP, des que es va tenir constància de la presència del cargol poma al delta de l’Ebre, ha estat treballant conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació activa de les diferents entitats implicades en el cultiu de l’arròs del delta de l'Ebre, com l’Agrupació de Defensa Vegetal, les cooperatives, les OPA, les comunitats de regants, el Parc Natural, SEO/Birdlife i l’IRTA, en l'elaboració dels diferents plans de lluita anuals i en la seva execució activa amb l'objectiu d’erradicar i evitar la propagació de la plaga”, afirma a la nota. En el cas de les actuacions al riu Ebre també es compta amb la col·laboració, en les prospeccions, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i pel que fa els controls, amb el cossos d’Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i policies locals.Actualment, el Departament d’Agricultura està aplicant les mesures del Pla de lluita contra el cargol poma 2017, previstes fins al mes d’octubre, i està treballant en determinar les accions d’un nou pla per a la propera campanya.El cargol maçana és un mol·lusc aquàtic d'aigua dolça procedent d'una extensa àrea d'Amèrica del Sud. Està considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs que ha colonitzat.

