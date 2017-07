Renfe ha avançat per aquest diumenge, 9 de juliol, la venda d'una nova tanda de bitllets AVE a un preu únic de 25 euros. D'aquesta manera, la companyia ferroviària vol commemorar els 25 anys de l'alta velocitat.En aquesta ocasió, Renfe ha elevat a més de 10.000 bitllets, fins a un total de 35.000, el nombre de places que oferirà en el nou lot de la seva iniciativa comercial.Amb aquestes dues mesures, l'operadora pública pretén facilitar la compra de bitllets als viatgers davant l'operació sortida de mitjans de juliol de les vacances d'estiu, una de les quals, segons les seves dades, registra un moviment més significatiu de passatgers.Així, aquesta quarta tanda de bitllets d'AVE a 25 euros s'engegarà durant la mitjanit d'aquest diumenge i permetrà fer-se amb places per viatjar a tots els trens AVE entre el 10 de juliol i el 10 de setembre.Els bitllets podran comprar-se per tots els canals de venda de Renfe, com al seu web , i a l'app "Renfe Tiquet" canal que l'operadora va suprimir en l'anterior venda per evitar problemes de col·lapse registrats en les primeres tandes.En aquest sentit, la companyia assegura que contínua millorant el protocol de mesures per millorar el rendiment del seu sistema de venda de bitllets.Renfe ja va duplicar l'ample de banda d'Internet per facilitar la venda i perquè la navegació fos més àgil i fluida. També va ampliar els servidors de processos de l'operació de venda i va bloquejar certes IP intrusives, entre d'altres mesures, a més de reforçar els canals d'informació i atenció al client.La iniciativa forma part dels actes commemoratius dels 25 anys de l'engegada de l'AVE a l'estat espanyol. En concret, es tracta de vendre 250.000 bitllets per a tots els seus trens de les línies AVE a 25 euros durant l'any, mitjançant la comercialització de paquets de 25.000 places el dia 25 de cada mes, si bé en els darrers mesos ha augmentat el nombre de bitllets davant la demanda registrada.

