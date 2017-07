Imatge de la part inferior d'un avió de Ryanair.

S'acaben els recàrrecs abusius per anul·lar un bitllet en companyies "low cost" o per no presentar-te a l'embarcament. Així ho ha decidit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) , que exigeix també que les companyies hauran d'indicar per separat els conceptes que formen el preu final que l'usuari ha de pagar.El cas fa referència a la companyia alemanya Air Berlin, que establia que els clients que cancel·lessin el bitllet o no embarquessin a l'avió havien de pagar un recàrrec de 25 euros en concepte de despeses de tramitació. Això, considera la justícia europea, perjudica els clients de manera desproporcionada. El tribunal, alhora, qüestiona la presentació de preus d'aquesta companyia perquè pot provocar errors en el consumidor i és contrària a les normes de transparència de preus establerta pel Reglament de la Unió relatiu a l'explotació de serveis aeris.Amb aquesta sentència, el TJUE estableix que la directiva europea de clàusules abusives permet intervenir sense anar en contra de la llibertat de preus de les companyies. Així mateix, el tribunal recorda a aquestes empreses l'obligació de detallar per separat els impostos, les taxes i altres recàrrecs.

